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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Штирлиц под прикрытием. Сможет ли Татаров тягаться с Аваковым

23:26 06.08.2020 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Назначение в Офис президента бывшего чиновника МВД времен Януковича Олега Татарова многих заставило задуматься о том, зачем новой власти старые профессионалы.

В среду, 5 августа, президент Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Олега Татарова - личность весьма известную еще со времен президентства Виктора Януковича и Революции Достоинства. И это событие говорит многое о кадровой политике и стратегии, которой придерживаются в Офисе президента.

Стоит кратко напомнить, чем, собственно, знаменит бывший милицейский чиновник. В 2010-2014 годах Олег Татаров работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Особенно "прославился" в период Майдана, когда лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя, и персонально отвечал за осуществление уголовного преследования участников протестов.

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Он курировал уголовные производства в отношении Татьяны Чорновол, Дмитрия Булатова, участников Автомайдана. На одном из видео с участием Татарова бывший милицейский чин, по словам адвоката членов семей Небесной сотни Евгения Закревская, откровенно лжет о событиях в переулке Крепостном и на Щорса 23 января 2014 года.


"Врет Татаров не просто так, а чтобы легитимизировать преступления - зверское избиение, пытки, уничтожение автомобилей протестующих в ходе, которую планировали и в которой участвовали, криминальная милиция, титушки, руководство Киевским главком и МВД . Избитых протестующих тогда задержали, большинство бросили под стражу, инкриминировали как и сообщал Татаров - хулиганские действия и массовые беспорядки. То, что он врет уже установлено приговорам суда, вступившие в законную силу. По части фигурантов. По всем другим фигурантам продолжаются судебные процессы. Всего более двух десятков обвиняемых", - написала Закревская на странице в Фейсбук.

Тридцатилетний доктор юридических наук наук, профессор Татаров также уверял, что, например, Булатов, которого тогда нашли в лесу после похищения титушками, купил себе на деньги Автомайдана - позже эту информацию опровергли.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых уволили именно Татарова. Через два года, уже во времена президентства Петра Порошенко, Татаров стал советником главы Херсонской ОГА Андрея Путилова - мог стать и заместителем, но широкий общественный резонанс не позволил этому случиться. Члены команды губернатора и херсонские политики убеждали, что назначение Татарова - отличное решение, а сам он, по словам нардепа от БПП Александра Спиваковского, всегда был за Майдан, просто работал под прикрытием. "Штирлицы были всегда", - так Спиваковский отозвался о соратнике Захарченко.

Ходили слухи, что Татаров якобы занимался освобождением украинских пленных из "ЛНР" и "ДНР" - правда, четкой информации о том, в какой роли и как именно этим занимался Татаров, так и не появилось.

После этого бывший чиновник еще несколько раз всплывал в СМИ уже в роли адвоката - так, он защищал Вадима Новинского в деле о похищении митрополита УПЦ Александра Драбинко, которое Генпрокуратура успешно провалила. Также его называли близким к бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которому предоставляла услуги адвокатская компания Татарова.

На новой должности Татаров, по его же словам, будет заниматься правоохранительным блоком, борьбой с коррупцией и защитой прав человека - последнее из уст человека с такой богатой биографией скорее звучит как оксюморон. "В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - заявил Татаров.

Говоря о логике этого назначения стоит вспомнить последние заявления советника Ермака Михаила Подоляка - якобы президент Зеленский поссорился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Фактически, глава государства назначил Татарова "в пику" Авакову. Но почему именно Татарова?

Во-первых, у команды президента банально нет кадров. После политического воскрешения Леонида Кравчука и Витольда Фокина парадигма "новых лиц", похоже, окончательно канула в Лету. К тому же, как показывает практика, с людьми времен Януковича у Зе-команды куда более тесные отношения, чем с людьми времен Порошенко. Так что такой выбор мог быть продиктован исключительно тем, что больше выбирать-то и не из кого.

Во-вторых, в Зе-команде, поговаривают, панически боятся вооруженного протеста. А он вполне может начаться, в частности, в Нацгвардии, многие из бойцов которой прошли войну. Логично предположить, что именно на "усмирение" Нацгвардии и могут быть направлены усилия Татарова. И никто из власть имущих ему мешать не будет. Ведь разговоры о назначении "правой руки" Захарченко во власть начались еще весной - тогда Инициативная группа пострадавших на Майдане выступила против назначения Татарова, но никакой реакции на это обращение со стороны Банковой не последовало.

Показательно и то, что с точки зрения закона ни один чиновник ОП не имеет права влиять на силовые структуры. Кроме того, координация и надзор за правоохранительными структурами, о чем говорил Татаров, - исключительная компетенция Генпрокурора. Но команда президента раз за разом показывает, что им закон не писан.

Приходится согласиться с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, который резонно отметил, что политически назначение люстрированного исполнителя репрессий в отношении Майдана является вызовом всем демократическим силам страны и шагом навстречу Януковичу. И чем больше "профессионалов" эпохи ростовского беглеца будет назначать Зе-команда, тем скорее может завершиться ее и так не особо успешное правление.
 

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