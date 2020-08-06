То ли еще будет. О чем говорят последние назначения Зеленского

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital / Facebook

Олег Татаров. Святослав Пискун. Витольд Фокин. Леонид Кравчук.

Кадровый гений Зеленского? Или кадровый голод в стране с самым талантливым народом, по словам украинских политиков. Вот ведь парадокс.

Но почему? Почему президент отыскивает худших людей и ставит их на должности?

Это результат целого ряда действий того же Зеленского, в результате которых у него не осталось выбора. Просто другие люди к нему уже не пойдут. Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случая, возможно, а потом все они были выброшены, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет.

Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане. Когда ты можешь честно работать, а затем тебя выкинут и назовут идиотом. Пример Нефьодова более чем показателен. Да и не только его. Чего, скажите на милость, уволили Маркарову? Или чем не пришелся ко двору Смолий. Или Фирсов. Это список очень длинный. В итоге, люди с репутацией просто не будут идти во власть, пока там работает команда Зеленского-Ермака. Потому что они понимают, что а) они все равно не смогут ничего сделать, и б) о них вытрут ноги и выбросят, когда надо будет найти крайнего.

А кто пойдет? Тот, у кого нет ценностей, и кто рассматривает должность в качестве способа заработать. Выбор у Зеленского теперь только из таких людей. Потому что им может быть не важно, что их уволят через два месяца. Им не важно, что их репутацию сотрут в порошок. Ее же все равно нет. Им важно получить доступ к ресурсу. И чем дольше он будет, тем лучше. Потому что каждый день принесет им много-много денег. И хаос во властной вертикали им только на руку. Они любят жить в такой среде.

И да, они будут снижать зарплату профессионалам. Потому что этим людям зарплата не интересна. Вообще. И чтобы избавляться от конкурентов или надоедливых иностранцев, или оставшихся профессионалов, они просто снизят зарплату. И уйдут те, кому и кушать хочется, и воровать совесть не позволяет. И они будут уходить. Под улюлюканье толпы. Которая будет становиться все беднее и беднее с каждым уходом дорогостоящего профессионала. А на их место придут люди из кадрового агентства Ермака. Которые готовы работать бесплатно. Просто дайте им право подписи и не мешайте.

Может ли Зеленский сделать что-то, что исправит ситуацию? Вряд ли. Потому что для этого надо поменять все. Убрать приживал и прилипал, вылезти из теплой ванны и признать свои ошибки. Гораздо проще оставаться вместе с друзьями и продолжать делать то, что делаешь.

А назначения да, будут все более и более ужасными. И это приведет к последствиям. Потому что нельзя расставить на все госдолжности тех, кто наполняет свой карман, тех, кто работает на Россию или просто бездарей, и надеяться, что государство будет идти вперед, а денег хватит надолго. Так не работает. И денег не хватит. Все эти крепкие хозяйственники - профессионалы в том, чтобы угробить экономику. Они это не раз уже делали. И даже не со зла. А просто, потому что нельзя одновременно и разворовывать бюджет, и обеспечивать рост экономики. Они всегда предпочитали напечатать деньги, чтобы хватило всем, но вот беда, так не работает.

Могло ли быть по-другому? Вряд ли. Это все было предопределено еще год назад, когда президентом выбрали некомпетентного человека без ценностей. Если бы он был некомпетентен, но хотя бы имел ценности, но у него бы была аллергия на таких друзей Портнова и Януковича. Но ее нет. Для него они такие же, как и все, не лучше и не хуже. Как и Дубинский для него «Саня», хотя в любом приличном обществе это «человек, с которым гигиена не позволяет стоять на одном квадратном метре».

И нет компетенции оценить, куда толкает страну его гениальная кадровая политика. И нет возможности остановиться. Потому что такие кадровые перемены будут приводить к последствиям. За последствия кто-то должен будет отвечать. А значит, будут убираться с должностей люди, не способные поцеловать правильно в пятую точку. А на их место будут приходить люди от брата Ермака.

То ли еще будет.

