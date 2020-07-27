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Виталий Портников: Путин может провести «свои» выборы на Донбассе
17:23 27.07.2020 |
Комментаторы телефонного разговора президентов Украины и России останавливаются прежде всего на разночтениях, которые связаны с договоренностями о прекращении огня на Донбассе.
Но пытаться понять, что об этом прекращении огня на самом деле думают Зеленский и Путин нет смысла по одной простой причине: никакого долговременного прекращения огня просто не будет.
Прекращение огня не выгодно Путину по той простой причине, что лишает его важного рычага воздействия на Украину. Оно возможно только в том случае, если в Кремле подготовят план широкомасштабной дестабилизации ситуации по всей Украине - со взрывами, террористическими актами и покушениями на политиков и общественных деятелей. Или если в Москве решат вторгнуться в Украину на других участках российско-украинской границы. Но тогда нам будет точно не до прекращения огня.
Для Зеленского прекращение огня - очередная возможность продемонстрировать своему электорату, что он пытается прекратить войну, делает для этого все, что возможно. Ну а если прекращение огня не продержится долго - что ж, виноват будет Путин. Так что для Банковой история с прекращением - просто очередная попытка повлиять на пикирующие рейтинги главы государства и его виртуальной партии.
Поэтому думать нужно не о последствиях прекращения огня. А о том, что Путин продолжает настаивать на нелигитимности местных выборов в Украине и на том, что их проведение - выход Украины из Минских соглашений. Несколько дней назад с таким заявлением выступили в российском дипломатическом ведомстве. Теперь то же самое в ходе разговора с Зеленским повторил и сам Путин. Зачем? Ведь российский президент прекрасно знает, что проведение местных выборов в Украине не имеет никакого отношения к выборам на оккупированных территориях. И что проведение выборов на оккупированных территориях связано с выполнением Минских соглашений. Даже если смотреть на ситуацию с точки зрения Кремля, то ясно, что вначале должны быть предприняты конкретные шаги, внесены изменения в законодательство, даже - как говорят в Москве - в Конституцию. И уже затем - выборы на Донбассе.
К выборам на всей остальной украинской территории все это никакого отношения не имеет. Вообще. Но Путин с завидной регулярностью настаивает на этом тезисе. Почему?
А потому, что "ответом народных республик" на местные выборы в Украине могут стать свои "выборы" в местные органы власти. Скорее всего, именно об этом думают в Кремле - чтобы на оккупированной территории появилась своя "легитимная" местная власть. А как она может появиться, если этого не допускают Минские соглашения? А в случае, если Украина вышла из Минска!
Вот и вся российская логика. Вот зачем Кремлю разговоры об украинском «выходе» - это возможность провести свои выборы! И вот зачем Кремлю соглашаться с прекращением огня - «нарушение» этого соглашения украинской стороной станет прекрасным пропагандистским фоном и для назначения этих незаконных выборов, и для их проведения.
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