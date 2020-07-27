Финансовые новости
- |
- 27.07.20
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вадим Денисенко: Два разговора Зеленского и Путина. А может разговора не было?
07:55 27.07.2020 |
Решил сравнить два пресс-релиза о сегодняшнем разговоре Зеленского и Путина. Возникает единственный вопрос, а эти люди действительно говорили?
Проанализировал сообщения на сайтах Владимира Зеленского и Владимира Путина политолог Вадим Денисенко в своем Facеbook.
Банковая:
Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
Кремль:
Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта.
Вопрос выборов на Донбассе
Банковая:
Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.
Кремль:
Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.
Разное:
Банковая:
Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита «Нормандской четверки» в Берлине.
Кремль:
Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.
От себя:
Сказать просто нечего...
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Если Зеленский примет решение наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона, - Александр Турчинов
|Вадим Денисенко: Два разговора Зеленского и Путина. А может разговора не было?
|Имитация победы: Смогут ли автографы Путина и Меркель остановить обстрелы на Донбассе
|Слишком много пушек. Как генералы Зеленского «оптимизируют» артиллерию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года
|Брюссельские обещания Шмыгаля: На что пойдет Зеленский ради миллиарда евро
|Забытый голос из Москвы. Зачем «участник ОПГ» Жвания вдруг вспомнил о Порошенко
|Виталий Портников: России не нужно прекращение огня
|Наши солдаты — мишени для сепаров? Что за «Минский прорыв» подписала Украина
|Новые правила обращения с инвесторами несут риск дискриминации
|Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка
Это интересно
|Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»
|5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов
|144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3
|Госдеп США объявил награду до 1 млн долларов за сведения об украинских хакерах
|Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel
|Ученые создали первый в мире не режущийся материал
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter