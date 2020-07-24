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Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года
08:08 24.07.2020 |
Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.
"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.
"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.
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