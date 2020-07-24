Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.