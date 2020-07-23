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Виталий Портников: России не нужно прекращение огня
17:13 23.07.2020 |
Владимир Зеленский верит, что после 27 июля на востоке Украины установится реальный режим тишины.
"Это для нас критически важно", - подчеркнул украинский президент во время совместной поездки на Донбасс с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.
Зеленский совершенно прав: для Украины критически важно, чтобы обстрелы контролируемой территории с оккупированных территорий прекратились. Именно эти обстрелы и создают напряженность и на линии разграничения, и в обществе. Прекратятся обстрелы - и большая часть украинцев "забудет" о Донбассе, как "забыла о Крыме - оккупированный полуостров становится темой для новостей только когда возобновляются дискуссии о подаче воды в Крым. Но политическим рычагом для давления на Украину Крым не является. В случае прекращения обстрелов таким рычагом перестанет быть и Донбасс.
Именно поэтому обстрелы не прекратятся - в Кремле сидят не идиоты, которые готовы отказаться от такого действенного рычага без капитуляции украинской стороны. Именно поэтому никаким соглашениям о прекращении огня не удавалось продержаться более нескольких недель, а то и дней. И новые договоренности ожидает та же незавидная судьба.
Зачем тогда Россия их согласовывает? А потому, что остается в выигрыше при любом развитии событий. Если украинские военные будут продолжать отвечать на обстрелы, это даст возможность оккупанту обвинить в нарушении соглашения украинскую сторону и обвинять Зеленского в том, что он не хочет прекращения "гражданской войны на Донбассе". Это, конечно же, сигнал пророссийской части сторонников Зеленского - чтобы на местных выборах они голосовали за ОПЗЖ и вообще рассчитывали теперь только на Медведчука.
А если украинские военные не будут отвечать на обстрелы и превратятся в пушечное мясо для оккупантов, это только усилит противостояние власти и патриотической части общества, неминуемо приведет к взрыву - ну не после первого, так после десятого или двадцатого погибшего или после ареста того военного, который решит ответить на обстрел. Что тоже на руку Москве, так как ее главная цель - это дестабилизация украинской власти и крах государства.
Зеленский, который все еще рассчитывает договориться с Путиным, не просто попадает в новые и новые ловушки Кремля, из которых ему уже не удастся выбраться без потерь. В эти же ловушки некомпетентный президент тащит за собой и саму Украину, ее граждан и ее защитников.
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