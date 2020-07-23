Наши солдаты — мишени для сепаров? Что за «Минский прорыв» подписала Украина

Юрий Вишневский / Деловая столица

Очень подозрительно то, что запрет на разведку, в том числе с использованием беспилотников, введен накануне российских учений «Кавказ-2020».

Вчера, 22 июля, поздно вечером было объявлено о перемирии с 27 июля. По некоторым данным, украинская армия получила запрет стрелять уже.

«Этот странный серый мир»

По крайней мере, такой информацией поделился волонтер Юрий Бирюков. Вот что он рассказал утром 23 июля:

«Позвонил по знакомым в бригады на фронте. Напрягся сильно.

Со вчерашнего дня на все ВОПы (взводный опорник) начали заезжать проверяющие-контролеры. Званием от майора и выше, все из штабов ООС. Все тупо с одной целью - контроль за прекращением огня, контроль за неиспользованием беспилотников. И личному составу доводится, что в случае "чего" - будут страшные кары, всем, от нарушителя режима перемирия и до командиров. Даже если они были не в курсе. Командиры тоже напряглись.

Нельзя вести разведку. То есть слепые и не знаем про планы противника. Которому глубоко насрать на все бумажки и перемирия. Который устраивает засады и расстреливает эвакуационные группы.

Нельзя использовать беспилотник. Теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп.

Нельзя использовать снайперов. То есть сепарские снайпера теперь будут пировать.

В общем, как-то так.

Нет, у нас в армии непослушные зайчики-бубочки. У нас в армии серьезные мужчины. Они будут продолжать работу, только теперь... нелегально? незаконно? Без боевых распоряжений, без координации с артой, без координации с медиками. Своими силами, сами, все сами. И случись беда - из них сделают крайних и бросят умирать. Не будет выплат и компенсаций.

Добро пожаловать в этот странный серый мир».

Запрет на ответный огонь и на разведку

Теперь перейдем к вопросу о том, какие именно договоренности были достигнуты вчера. Известно, что вчера в режиме видеоконференции состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Важно отметить три момента.

Во-первых, Банковая вчера вечером о содержании договоренностей не сообщила ничего конкретного, кроме как общих фраз: «Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ»; «СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий»; «Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня».

В то же время одновременно с появлением официального сообщения президентского офиса собственной информацией поделился незабвенный Сергей Сивохо: «Есть радостная новость от ТКГ: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и т.д. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа».

В соцсетях этим сообщением очень сильно возмутились ветераны войны с Россией. Они уверены, на основании уже имеющегося шестилетнего опыта, что Россия свои обещания выполнять не будет, то есть что все эти меры выполнит только Украина. И что наше руководство теперь будет жестко наказывать наших военных за ответный огонь. С такими же оценками стали выступать народные депутаты. «Радостная новость для оккупанта: идиоты делают все, чтобы убить украинскую армию. После армии будут убивать народ», - прокомментировала «радостную новость» от Сивохо член фракции «Европейской солидарности» София Федына.

Худшие опасения оправдались утром 23 июля, когда о содержании договоренностей рассказала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау. В частности, вводится запрет на любой огонь, даже на ответный. Обещано «создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня»; «ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм».

Также вводится полный запрет на разведку, которая теперь отнесена к наступательным действиям. Вот как это сформулировала Хайди Грау: «Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий». Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов тоже запрещается. Как подчеркнула Хайди Грау, вводится «запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон».

Предвыборный козырь

Второй важный момент вчерашних переговоров заключается в том, что для Банковой достигнутые договоренности - это прежде всего предвыборный козырь партии «Слуга народа» перед местными выборами 25 октября. Ибо наконец якобы воплощается обещание Зеленского «надо просто перестать стрелять».

В сообщении офиса Зеленского акцентируется на тех якобы великолепных перспективах, которые открываются благодаря подписанным соглашениям: «Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей»; «В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования». Причем под политическим урегулированием имеются в виду прежде всего выборы в ОРДЛО.

Примечательно, что официальное сообщение Банковой озаглавлено «Прорыв в Минском процессе». Судя по всему, именно на этом «прорыве» будет базироваться предвыборная кампания партии «Слуга народа». То есть в общении с избирателями «слуги народа» будут выдавать желаемое (прекращение войны и реинтеграция ОРДЛО) за уже достигнутое (дескать, «ну мы же идем к этому - вот уже прекратили стрелять»).

Дорога к прямым переговорам с ОРДЛО

А в-третьих, помимо принятия «мер по усилению режима прекращения огня» на вчерашних переговорах произошло еще одно важное событие. В сообщении офиса Зеленского содержится такая информация: «Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран - участниц Нормандского формата». Напомним, что в числе обещаний Зеленского на декабрьском саммите нормандской четверки было создание Консультативного совета с ОРДЛО. Так что сейчас можно ждать реанимации этой идеи, возможно, в другой упаковке. И делаться это будет якобы для реализации и контроля над соблюдением «мер по усилению режима прекращения огня».

Итак, в сухом остатке мы имеем: «слугам народа» предстоит показать на этих выборах, как они умеют продавать зраду под видом перемоги.

Худший вариант

И это в лучшем случае. Ибо очень подозрительно то, что запрет на разведку, в том числе с использованием беспилотников, введен накануне российских учений «Кавказ-2020». И мы будем слепыми, как ОБСЕ, если враг («та сторона», по терминологии Зеленского) завезет из России в ОРДЛО дополнительный контингент своих войск вместе с военной техникой, вооружениями, боеприпасами и т.п. И если враг затем начнет наступление (на стратегически важных участках или даже по всей линии фронта) - мы не будем открывать ответный огонь, потому что будем ждать, и ждать, и ждать приказа от своего верховного главнокомандующего.