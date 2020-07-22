Девальвация национальной валюты поможет экспортерам, но рядовых украинцев сделает беднее

Александр Суков / Деловая столица

Курс гривни за последнюю неделю значительно просел по отношению к доллару. Еще 13 июля официальный курс Национального банка Украины составлял 26,95 грн за доллар, а уже на 21 июля - 27,6 грн.

Нервозности на валютном рынке на прошлой неделе добавляли новости вокруг назначения нового главы НБУ. Однако, похоже, это были не все вести, которые могут еще больше опустить гривню. В частности, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что постепенная, но ощутимая девальвация - на 2,75 грн - может создать (вместе с другими поддерживающими мерами) стимулы для экономики.

«Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк... Но ничего страшного в постепенной, медленной просадке гривны в рамках 10% я лично не вижу», - сказал Гетманцев во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина 20 июля.

Новоназначенный председатель НБУ Кирилл Шевченко в тот же день заявил, что не видит никаких оснований для резкой девальвации нацвалюты, и поэтому не считает, что есть основания для вмешательства регулятора в ситуацию на валютном рынке. «Сейчас мы не видим никаких граничных пересечений размеров курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах нормальных», - сказал он.

И Гетманцев, и Шевченко также синхронно отметили, что не видят оснований опасаться неконтролируемой эмиссии гривни.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

Однако оптимизм финансовых топов разделяют не все. Опрошенные «ДС» эксперты в один голос говорят о том, что девальвация гривни на 10%, о которой говорил Гетманцев, не столь уж безобидна для украинской экономики.

Не тем заняты

Учредитель и президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак не согласен с Гетманцевым, что гривня переоценена и может быть девальвирована. По его мнению, она, наоборот, недооценена. «Гривня должна быть сильнее», - сказал он и подкрепил свой аргумент таким показателем, как ВВП по паритету покупательской способности (ППС). По его словам, в Украине этот показатель в разы больше, чем в США или странах Европы. «У нас на 1 тыс. грн можно купить намного больше товаров и услуг, чем за такую же сумму в США или Европе», - сказал он.

Тарас Козак напомнил и об «индексе Биг Мака» (облегченном варианте ранжирования валют по ППС) - рейтинге, который отражает, насколько низкие или высокие цены в стране относительно цен в США. По данным на январь этого года, «справедливый» обменный курс, если уравнять цену Биг Мака в Украине и США, составляет 10 грн за $1. То есть гривня была недооценена на 58%. Кстати, по самым свежим данным на июль - ситуация кардинально не изменилась: "недооценка нашей валюты" на 61,9%.

По мнению Тараса Козака, украинцы не верят в свою валюту - сбережения они хранят в долларах, евро или драгоценностях. И заявления, подобные словам Гетманцева, только подпитывают это недоверие. В то же время от девальвации нацвалюты пострадает основная масса населения, поскольку вследствие этого вырастут цены на импортные товары - газ, нефтепродукты.

По словам Козака, девальвация гривни будет подпитывать олигархов, которые зарабатывают на экспорте сырья, но за годы независимости так и не могли построить предприятия, позволяющие продавать продукцию более высокой степени переработки. «Но поделятся ли экспортеры выручкой со своими работниками? Не факт», - сказал он.

Поэтому, по мнению Тараса Козака, для развития экономики нужно упрощать жизнь бизнесу, повышать конкуренцию, снимать барьеры для привлечения инвестиций, внедрять верховенство права, как это делали все «нормальные страны». «Польша не девальвирует свою валюту и при этом прекрасно развивается», - отметил он.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также считает, что гривня недооценена. Однако, по его мнению, сама по себе девальвация не есть плохо, но этот процесс нельзя рассматривать вне контекста всей экономической политики. «Простое обесценивание национальной валюты, без других факторов, которые бы способствовали наращиванию производства готовой продукции, стимулировали переработку - это негатив. И на сегодня я не вижу действий власти, которые бы содействовали этому наращиванию производства и стимулированию переработки», - сказал он.

Эксперт считает, что от снижения курса на 10% бизнес преимущественно выиграет, но этот выигрыш будет краткосрочным. «Если у вас нет других факторов, которые дают вам возможность развиваться, то это - путь в никуда», - сказал он.

Исполнительный директор CASE Україна Дмитрий Боярчук также не видит причин для радикального ослабления гривни. Однако при заявлениях властей о том, что гривня переоценена и может девальвировать, нормальное поведение для населения - сбрасывать гривню и покупать валюту. «Если заявления о девальвации повторяются и не отрицаются, то они превращаются в самосбывающееся пророчество», - сказал он.

Эксперт в Growford Institute Алексей Кущ считает, что люди, играющие ключевую роль в формировании финансовой политики, не должны допускать такого рода высказываний. «Если один из ключевых депутатов правящей коалиции говорит, что возможна девальвация на 10%, то население это сразу воспринимает так, что это может быть и 30%. Такие заявления очень сильно вредят, потому что они формируют негативные девальвационные ожидания», - сказал он.

Инвесторы потянулись на выход

Эксперты отмечают, что заявления о грядущей девальвации еще больше подкрепляют стремление инвесторов выйти из ОВГЗ. «Это правда, что иностранцы убегают из гривневых ценных бумаг. Потому что они приходили в 2019 г. понимая, что команда НБУ не девальвирует нацвалюту и повышает доверие к ней. Сегодня, когда раздаются голоса о девальвации, то иностранцы говорят о выходе. Они не хотят, вложив $1000, получить обратно $900», - сказал Тарас Козак.

По словам Алексея Куща, инвесторы в ОВГЗ уже давно начали выход, количество этих ценных бумаг в их портфелях за последние 2-3 месяца сократилось на более чем 30 млрд грн до уровня ниже 100 млрд грн. «И они продолжают это делать, и будут делать это дальше. Единственное, что их сдерживает - низкая ликвидность рынка», - сказал он.

Однако, по словам Куща, если будет запущена программа выкупа ОВГЗ на вторичном рынке с помощью НБУ, то это может создать для нерезидентов своеобразный лифт ликвидности. «И тогда курс гривни понесется вниз со скоростью бобслейного боба. И тут уже не 10% девальвации может быть, а больше», - сказал он.

