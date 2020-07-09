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Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".
"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года - ИФ)", - сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду в ответ на многочисленные жалобы.
"Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк - ИФ). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", - заявил Зеленский.
По мнению главы государства, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.
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