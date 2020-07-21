"НБУ должен сохранять политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара, заемщиков банков", – сказал Шевченко в ходе его представления на посту главы НБУ президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
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НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки - глава центробанка
Национальному банку Украины (НБУ) следует продолжить политику снижения учетной ставки, которая на данном этапе находится на уровне 6% годовых, считает новый глава центробанка Кирилл Шевченко.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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