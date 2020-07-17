Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

Юрий Вишневский / Деловая столица

В Украине больше нет городов областного подчинения. Все города, кроме Киева и Севастополя, теперь подчинены районам.

Административная революция - так без преувеличения можно назвать постановление под скромным заглавием «О создании и ликвидации районов», принятое Верховной Радой 17 июля. Это заглавие совершенно не передает суть свершившейся революции.

Создан район с полуторамиллионным населением

А суть эта вот в чем. Раньше районы охватывали в среднем лишь около 30% населения 24 областей и АР Крым. Остальные 70% проживали в городах областного (в АРК - республиканского) подчинения. Они самоуправлялись собственными горсоветами, а над ними были только областной уровень и центральная (всеукраинская) власть. Согласно новому постановлению парламента городов областного подчинения больше нет. Все города, кроме Киева и Севастополя, теперь подчинены районам.

Жители, к примеру, Харькова теперь должны будут писать свой адрес так: город Харьков Харьковского района Харьковской области. Но проблема, конечно, не сводится к усложнению адреса. Абсурдность в том, что все города областного подчинения превращены в заурядные города районного подчинения. Между этими городами и областями создается прокладка в виде районного уровня, которая будет включать районное самоуправление в виде райсовета и районные органы государственной власти: райгосадминистрацию, райотдел Нацполиции и т.п.

При этом некоторые вновь созданные районы оказались крупнее (по числу жителей), чем некоторые области. Самым крупным стал Харьковский район. В него включены полуторамиллионный город Харьков и еще 14 объединенных территориальных громад. Аналогично - с Днепром, Одессой, Донецком, Львовом, другими областными центрами и крупными городами, такими как Кривой Рог, которые разработчики проекта вздумали уравнять с рядовыми райцентрами.

И, конечно, это не только абсурдность, но и растрата. Ибо на эти районные прокладки между городами и областями будут тратиться немалые деньги. Никакого обоснования необходимости этого управленческого звена в пояснительной записке к проекту постановления вообще нет. И причина этого, похоже, просто-напросто в том, что у разработчиков постановления не нашлось никаких мало-мальски убедительных аргументов, зачем это надо.

А вот у критиков этого постановления аргументы весьма убедительны. Вся система управления станет гораздо менее эффективной из-за лишнего звена. Хуже того, может возникнуть управленческий хаос. Теперь любому мэру областному центру придется согласовывать проекты, делить полномочия, бюджетные деньги и ответственность не только с горсоветом, облсоветом и ОГА, но и с прокладочными (между городом и областью) райсоветом и РГА. И если раньше мы были свидетелями конфликтов между местным самоуправлением и областной властью в отдельных городах, то теперь можно ждать еще более ожесточенных и бессмысленных управленческих конфликтов в треугольнике «город - район - область», которые могут стать повсеместными. Такая ситуация программируется постановлением, принятым парламентом.

Как это скажется на местных выборах

Напомним, что 15 июля Верховная Рада назначила на 25 октября местные выборы. Постановление «О создании и ликвидации районов» принято вдогонку этому решению, чтобы Центральная избирательная комиссия создавала территориальные и окружные избирательные комиссии уже в соответствии с новым районным делением.

Согласно Избирательному кодексу выборы в райсоветы проводятся по пропорциональной системе по партийным спискам. Такая же система действует на выборах в областные советы и в советы территориальных громад с числом избирателей свыше 10 тыс. (такая норма для громад принята 16 июля, раньше граница пропорциональной системы была введена только для городов с числом избирателей свыше 90 тыс.).

Можно было бы много рассуждать о том, каким политическим силам эта административная революция (создание районов над городами) выгодна на предстоящих выборах, а каким невыгодна. Но лучше всяких слов об этом говорят результаты голосования. Постановление получило поддержку 238 нардепов, в т.ч. 213 из 248 «слуг народа», 11 из 20 членов группы «Доверие», 8 из 24 членов группы «За майбутнє» и 6 из 17 внефракционных (в числе этих 6 - спикер и первый вице-спикер, которые тоже «слуги народа»). А все остальные фракции -ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» в полном составе отказались поддерживать эту инициативу.

Это говорит о том, что все силы, которые собираются конкурировать со «слугами народа и побеждать их на местных выборах, считают эту административную революцию вредной и хотят максимально от нее дистанцироваться. И одной из главных гадостей, которые они будут говорить избирателям о «слугах народа», будет именно то, что «слуги народа» приняли жуткое, кошмарное (эпитеты могут быть и похлеще) новое районное устройство.

Понравится ли укрупнение районов селянам

Защитники принятого постановления предпочитают замалчивать создание абсурдной районной прокладки между городами и областями. Они акцентируют на другой стороне вопроса - на том, как изменится жизнь сельской местности.

В частности, они напоминают, что реформирование районного уровня - это второй этап административно-территориальной реформы, которая была начата еще пять лет назад. Ее первым этапом стало создание объединенных территориальных громад, с тем чтобы их органы местного самоуправления были способны обеспечивать эффективное управление и предоставлять качественные услуги населению. Теперь, когда этот этап в основном завершен, подошел черед второго этапа - укрупнения районов, которое задумано с той же целью: более эффективное управление и более качественные услуги.

Вместо 490 старых райсоветов, которые ликвидируются, запланировано создание 136 новых. Аналогично должно сократиться количество районных госадминистраций. В пояснительной записке утверждается, что «уменьшение количества районных советов приведет к уменьшению расходов местных (районных) бюджетов в 2021 году на 1,4 млрд грн».

Понятно, почему эта революция предпринята именно сейчас. Менять районное устройство можно только перед местными выборами. Если бы парламент сделал это в промежутке между очередными местными выборами, то пришлось бы провести внеочередные выборы в райсоветы вновь образованных районов - точно так же, как до сих пор по мере создания объединенных территориальных громад сразу же проводились выборы в советы этих громад.

По-видимому, «слуги народа» надеются, что административная революция облегчит им жизнь после выборов. Однако сомнительно, что они смогут убедить электорат в том, что украинцы получат от новых районов большую выгоду.

Наоборот, все категории избирателей имеют основания для недовольства. Это касается и селян, и жителей райцентров, и жителей крупных городов.

Селяне недовольны, ибо многим из них теперь, после укрупнения районов, будет гораздо дальше добираться до своего райцентра. Это означает существенную потерю как времени, так и денег. Особый страх у людей вызывает перспектива, что вместе с укрупнением районов сократится сеть районных больниц и поликлиник. Подчеркнем, что люди напуганы уже, и переубеждать их будет делом нелегким, тем более что доверие к нынешней власти, ее обещаниям и заверениям за последний год резко упало.

Жители населенных пунктов, теряющих статус райцентра, недовольны, ибо боятся, что теперь их города и поселки совсем придут в упадок и превратятся в захолустье. Потеряют работу сотрудники всяких районных органов и служб. Ухудшится транспортное сообщение с областным центром (менее регулярно будут ходить электрички, автобусы, маршрутки). А жителям придется теперь для решения разных вопросов ездить куда-то в новый райцентр и платить там более крупные взятки, тогда как раньше они могли все решить на месте и дешевле.

А жители Харькова и других крупных городов, над которыми теперь создали районный уровень власти и самоуправления, недовольны, ибо не понимают, зачем им теперь придется кормить еще и эту чиновничью прокладку (между городом и областью) в виде РГА и райсоветов. От того, что на выборах 25 октября придется заполнять еще один бюллетень, вряд ли у горожан добавится хороших чувств к нынешней власти.

Можно ли было придумать более умную реформу? Конечно. Нужно было довести до ума укрепление самодостаточности объединенных территориальных громад. С тем чтобы каждая громада была финансово самостоятельной и способной обеспечить своим жителям полный спектр услуг, в т. ч. содержание детского сада, школы, больницы и т.п. Тогда районный уровень стал бы вообще излишен. И не пришлось бы выбирать, какие города и поселки осчастливливать статусом райцентра, а какие - лишать этого статуса. Ну и при таком подходе, конечно, вообще бы не смогла появиться абсурдная идея районного уровня над городским - идея, которая сейчас стала нашей новой реальностью.

