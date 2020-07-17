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Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики
18:01 16.07.2020 |
Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики, инфляции и собственных финансовых и производственных результатов в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос руководителей компаний, проведенный Национальным Банком Украины во втором квартале 2020 года.
Причинами пессимистических настроений являются финансово-производственные потери, вызванные карантинными ограничениями, говорится в сообщении.
Уровень деловой активности предприятий снизился к самому низкому значению за весь период оценки: после первого квартала 2020 года - до 90,8%. В первом квартале 2019 года показатель составлял 110,5%, сообщает Нацбанк.
Впервые с первого квартала 2016 года компании ожидают сокращения производства товаров и услуг в Украине. Почти половина опрошенных уверена в спаде производства, и только одна седьмая - готова наращивать выпуск продукции. Главная причина негативных ожиданий в этой области - падение спроса на товары и услуги.
Каждая пятая компания прогнозирует ухудшения своего финансового состояния. Остальные уверены, что их финансовая стабильность останется, как минимум, на текущем уровне.
Компании всех отраслей ожидают спада инвестиционной активности. Наиболее пессимистическую оценку относительно инвестиционной деятельности высказывали представители сельскохозяйственной отрасли, сообщает Нацбанк.
Третий квартал кряду увеличивается доля компаний, прогнозирующих сокращение рабочих мест на своих предприятиях. Только 9% опрошенных собираются нанимать дополнительный персонал в ближайшее 12 месяцев. Четверть респондентов с уверенностью заявили, что будут увольнять часть рабочих.
Также сократилась доля компаний, которые готовы поднимать заработную плату сотрудникам. Таких, согласно опросу, всего 39%. В прошлом квартале показатель составлял 44%.
В то же время, выросло число компаний, которые планируют привлекать кредиты за рубежом - до 9,5% от числа всех опрошенных.
По прогнозам бизнеса инфляция в Украине в ближайшие 12 месяцев ожидается на уровне 7,5-10%, курс доллара- в среднем 28,28 грн за $1 (в прошлом квартале прогнозный курс был 26,01 грн за $1).
Квартальный опрос проводился с 4 мая по 3 июня 2020 года. В опросе приняло участие 691 предприятие из 22 регионов страны.
Среди опрошенных предприятий 18,8% - компании перерабатывающей отрасли, 15,5% - оптовой торговли, 14,9% - сельского хозяйства, 13% - транспорта и связи, 6,7% - добывающей промышленности, 5,8% - розничной торговли, 4,5% - энергетики, 3% - строительства, 17,8% - предприятия других отраслей.
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