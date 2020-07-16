Рада назначила предправления Укргазбанка Шевченко главой НБУ - 332 голоса

Верховная Рада поддержала назначение председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

В поддержку соответствующего проекта постановления №3857, внесенного в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским 15 июля, на заседании в четверг проголосовали 332 народных депутата.

За кандидатуру Шевченко проголосовали 226 народных депутатов фракции "Слуга народа", 40 – фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", 21 – фракции "Баткьивщина", 15 – группы партии "За будущее", 17 – группы "Доверие" и 13 внефракционных. Депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса, преимущественно воздержавшись при голосовании.

"Что мы требуем от человека, который будет назначен на должность... Мы должны сберечь тренд на протяжении последнего года на сокращение учетной ставки НБУ, а также инфляционную стабильность", - сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с парламентской трибуны в четверг.

Глава профильного комитета отметил, что представители банковского сообщества рекомендовали президенту кандидатуру Шевченка.

"Вопросы, на которые Шевченко дал однозначный ответ: инфляции - не будет, неконтролированной эмиссии - не будет, независимость НБУ будет сохранена и приумножена", - добавил Гетманцев.

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Карьера Шевченко началась в 1987 году на Луганщине, где он работал ремонтником на шахте им. Ильича. Но уже через несколько лет будущий банкир сменил спецовку на белый воротничок и в 1994 пришел работать в "Украинский кредитный банк" (сейчас - "А-Банк").



Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава нацбанка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление. Рада 3 июля поддержала увольнение Смолия.

Шевченко, 1972 г.р., имеет опыт работы в банковском секторе с 1994 года. Работал в "Украинском кредитном банке", банках "Аваль" и "Финансы и кредит", где занял должность заместителя председателя правления.

В 2006 году Шевченко возглавил Государственное ипотечное учреждение, а в 2009 году стал штатным советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В том же году он вошел в наблюдательный совет "Укргазбанка" после его национализации, позднее становится первым зампредседателя его правления.

В 2010 году Шевченко с партнерами приобрел банк "Терра" и до его продажи был председателем его правления. Затем работал советником председателя правления "Ощадбанка", а в октябре 2014 года вернулся в "Укргазбанк" на прежнюю должность. В апреле 2015 года он стал председателем правления этого финучреждения, впервые в истории Украины по итогам открытого конкурса. 26 марта 2020 года Наблюдательный совет государственного "Укргазбанка" (Киев) решением от 25 марта продлил полномочия Шевченко как главы правления финучреждения еще на пять лет.

По данным Нацбанка Украины, Шевченко владеет 0,000072% акций "Укргазбанка".

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4-е место (127,564 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.