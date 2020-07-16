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Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»
09:07 16.07.2020 |
Президент Зеленский внес в Раду постановление о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка.
Информация официальная, о внесении соответствующего постановления свидетельствует информация на сайте парламента. По словам заместителя председателя профильного комитета Ярослава Железняка, они соберутся обсудить внесенную кандидатуру в 9 утра 16 июля.
Биография Кирилла Шевченко
Как и многие из нынешнего "зеленого" правительства, Шевченко родился на России - в Туле, а вырос на Луганщине. Окончил среднюю школу в Стаханове и пошел работать на шахту.
Карьера Шевченко началась в 1987 году на Луганщине, где он работал ремонтником на шахте им. Ильича. Но уже через несколько лет будущий банкир сменил спецовку на белый воротничок и в 1994 пришел работать в "Украинский кредитный банк" (сейчас - "А-Банк") и. о. начальника сектора привлечения кредитных ресурсов. Конечно, получив перед этим высшее образование, - Шевченко является выпускником Харьковского инженерно-экономического института.
"После окончания вуза начал искать место, которое было бы прозрачным и красивым. Для меня это было важно. В моем представлении таким хорошим и прозрачным местом был банк", - рассказал Шевченко в интервью The Banker. Но в недавнем интервью "Деловой столице" рассказал, что рассматривал и возможность выучиться на журналиста.
Затем работал в банках "Аваль", "Финансы и Кредит", а в 2006-м пришел на госслужбу и возглавил Государственное ипотечное учреждение.
С мая по сентябрь 2009-го был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко,
"Моя роль была замечательной. Я получил эту должность после увольнения из Государственного ипотечного учреждения при условии, что не буду ни во что вмешиваться. Я честно отработал три с половиной месяца, ни во что не вмешиваясь. Юлию Владимировну я за эти три с половиной месяца ни разу не видел. Вот такой была моя роль. То есть моей роли не было", - рассказывал он изданию "Деловая столица" в 2010 году.
Затем Шевченко купил себе банк. Вернее, часть банка, поговаривают, что покупался банк вскладчину с тогдашним заместителем министра финансов Вадимом Копыловым. Сам Шевченко эту информацию не подтверждает и не опровергает.
"В 2010 году Кирилл Шевченко и его партнеры покупают маленький, никому не известный банк "Терра", и Кирилл Евгеньевич становится председателем его правления. Через два года, на момент перехода к другим владельцам, "Терра" входила в топ-45 банков страны", - говорится на личном сайте Кирилла Шевченко.
Далее Шевченко снова работает в банках - первый заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк", советник председателя правления ПАО "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк"), председатель правления АБ "Укргазбанк".
В 2017 году Кирилл Шевченко вместе с министром экологии и природных ресурсов Украины Остапом Семераком презентовал первую в Украине экологически чистую платежную карточку: "зеленые" карточки "Укргазбанка" были произведены из початков кукурузы и сахарного тростника. При этом, как отмечалось, в использовании они были такими же, как и остальные карточки, но после окончания срока действия разлагаются в течение двух лет, не нанося вреда окружающей среде.
Как будет работать Нацбанк, если его возглавит Шевченко
На странице Шевченко в "Фейсбуке" пока нет сообщения о предложенной должности, планах на работу в качестве главы Нацбанка.
Издание "Бизнес" на основе интервью с Шевченко, которое состоялось 11 марта этого года, пишет, что банкир поддерживает политику "дешевых денег", что, по крайней мере частично, совпадает с пожеланиями президента. Также он выразил желание заниматься ипотекой. А это, как известно, одна из тем, которые недавно появились в повестке дня - два государственных банка, одним из которых является как раз "Укргазбанк", предложили гражданам ипотеку ниже 10%.
"Я бы с большим удовольствием занялся ипотекой. Но для того, чтобы на нее появился массовый спрос, ставка должна быть ниже 10%. При этом речь идет об ипотеке исключительно на первичном рынке. Ипотечный мультипликатор по разным оценкам составляет от 4 до 11 (то есть каждая гривна финансирования генерирует еще от 4 до 11 грн, - ред.). Давайте вложим 20 млрд грн в ипотеку, и мы получим прирост ВВП в 200 млрд. грн!" - сказал он.
Компромат на Кирилла Шевченко
Интернет-издание "Кадры" в 2016 году (когда проходил конкурс на должность главы государственного "Укргазбанка") писало, что в прессе Шевченко называют "специалистом по банкротствам", ссылаясь, правда, не на прессу, а на бывшего коллегу Шевченко по "Терра Банку" Сергея Клименко, который обвинял его в умышленном доведении финучреждения до банкротства.
Кроме того, по данным "Кадров", Шевченко считают лояльным к бывшему главе НБУ Александру Арбузову и другим "регионалам". Но официального подтверждения эта информация не имеет.
Не столько компроматом, сколько изюминкой является то, что, по данным издания "Бизнес", у Шевченко есть связи со студией.... "Квартал 95". СМИ отмечает, что с Офисом президента Шевченко сблизился через Евгения Мецгера, своего бывшего заместителя, недавно назначенного главой государственного "Укрэксимбанка". Президент приезжал в офис "Укргаза", общался с первыми заемщиками по правительственной кредитной программе "5-7-9". "А недавно господин Зеленский в прямом эфире позвонил Мецгеру по поводу кредитования бизнеса, обратившись к нему: "Жень, послушай меня...". Перед этим предприниматели пожаловались ему на то, что "Укрэксимбанк" не реструктуризирует существующие кредиты и не выдает новые", - отмечают журналисты.
Жена Евгения Мецгера - Юлия Мецгер - является не только членом наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка", но и давней подругой Елены Кравец, актрисы из "Квартала 95".
Личная жизнь Кирилла Шевченко
Шевченко 47 лет. Женат, имеет дочь. Свободно разговаривает на украинском, русском и английском - это также указано на его сайте. Очень увлекается альпинизмом и кайтсерфингом. Поднимался на Эльбрус, Казбек, Килиманджаро и Арарат.
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