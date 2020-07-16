Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»

Президент Зеленский внес в Раду постановление о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Информация официальная, о внесении соответствующего постановления свидетельствует информация на сайте парламента. По словам заместителя председателя профильного комитета Ярослава Железняка, они соберутся обсудить внесенную кандидатуру в 9 утра 16 июля.

Биография Кирилла Шевченко

Как и многие из нынешнего "зеленого" правительства, Шевченко родился на России - в Туле, а вырос на Луганщине. Окончил среднюю школу в Стаханове и пошел работать на шахту.

Карьера Шевченко началась в 1987 году на Луганщине, где он работал ремонтником на шахте им. Ильича. Но уже через несколько лет будущий банкир сменил спецовку на белый воротничок и в 1994 пришел работать в "Украинский кредитный банк" (сейчас - "А-Банк") и. о. начальника сектора привлечения кредитных ресурсов. Конечно, получив перед этим высшее образование, - Шевченко является выпускником Харьковского инженерно-экономического института.

"После окончания вуза начал искать место, которое было бы прозрачным и красивым. Для меня это было важно. В моем представлении таким хорошим и прозрачным местом был банк", - рассказал Шевченко в интервью The Banker. Но в недавнем интервью "Деловой столице" рассказал, что рассматривал и возможность выучиться на журналиста.

Затем работал в банках "Аваль", "Финансы и Кредит", а в 2006-м пришел на госслужбу и возглавил Государственное ипотечное учреждение.

С мая по сентябрь 2009-го был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко,

"Моя роль была замечательной. Я получил эту должность после увольнения из Государственного ипотечного учреждения при условии, что не буду ни во что вмешиваться. Я честно отработал три с половиной месяца, ни во что не вмешиваясь. Юлию Владимировну я за эти три с половиной месяца ни разу не видел. Вот такой была моя роль. То есть моей роли не было", - рассказывал он изданию "Деловая столица" в 2010 году.

Затем Шевченко купил себе банк. Вернее, часть банка, поговаривают, что покупался банк вскладчину с тогдашним заместителем министра финансов Вадимом Копыловым. Сам Шевченко эту информацию не подтверждает и не опровергает.

"В 2010 году Кирилл Шевченко и его партнеры покупают маленький, никому не известный банк "Терра", и Кирилл Евгеньевич становится председателем его правления. Через два года, на момент перехода к другим владельцам, "Терра" входила в топ-45 банков страны", - говорится на личном сайте Кирилла Шевченко.

Далее Шевченко снова работает в банках - первый заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк", советник председателя правления ПАО "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк"), председатель правления АБ "Укргазбанк".

В 2017 году Кирилл Шевченко вместе с министром экологии и природных ресурсов Украины Остапом Семераком презентовал первую в Украине экологически чистую платежную карточку: "зеленые" карточки "Укргазбанка" были произведены из початков кукурузы и сахарного тростника. При этом, как отмечалось, в использовании они были такими же, как и остальные карточки, но после окончания срока действия разлагаются в течение двух лет, не нанося вреда окружающей среде.

Как будет работать Нацбанк, если его возглавит Шевченко

На странице Шевченко в "Фейсбуке" пока нет сообщения о предложенной должности, планах на работу в качестве главы Нацбанка.

Издание "Бизнес" на основе интервью с Шевченко, которое состоялось 11 марта этого года, пишет, что банкир поддерживает политику "дешевых денег", что, по крайней мере частично, совпадает с пожеланиями президента. Также он выразил желание заниматься ипотекой. А это, как известно, одна из тем, которые недавно появились в повестке дня - два государственных банка, одним из которых является как раз "Укргазбанк", предложили гражданам ипотеку ниже 10%.

"Я бы с большим удовольствием занялся ипотекой. Но для того, чтобы на нее появился массовый спрос, ставка должна быть ниже 10%. При этом речь идет об ипотеке исключительно на первичном рынке. Ипотечный мультипликатор по разным оценкам составляет от 4 до 11 (то есть каждая гривна финансирования генерирует еще от 4 до 11 грн, - ред.). Давайте вложим 20 млрд грн в ипотеку, и мы получим прирост ВВП в 200 млрд. грн!" - сказал он.

Компромат на Кирилла Шевченко

Интернет-издание "Кадры" в 2016 году (когда проходил конкурс на должность главы государственного "Укргазбанка") писало, что в прессе Шевченко называют "специалистом по банкротствам", ссылаясь, правда, не на прессу, а на бывшего коллегу Шевченко по "Терра Банку" Сергея Клименко, который обвинял его в умышленном доведении финучреждения до банкротства.

Кроме того, по данным "Кадров", Шевченко считают лояльным к бывшему главе НБУ Александру Арбузову и другим "регионалам". Но официального подтверждения эта информация не имеет.

Не столько компроматом, сколько изюминкой является то, что, по данным издания "Бизнес", у Шевченко есть связи со студией.... "Квартал 95". СМИ отмечает, что с Офисом президента Шевченко сблизился через Евгения Мецгера, своего бывшего заместителя, недавно назначенного главой государственного "Укрэксимбанка". Президент приезжал в офис "Укргаза", общался с первыми заемщиками по правительственной кредитной программе "5-7-9". "А недавно господин Зеленский в прямом эфире позвонил Мецгеру по поводу кредитования бизнеса, обратившись к нему: "Жень, послушай меня...". Перед этим предприниматели пожаловались ему на то, что "Укрэксимбанк" не реструктуризирует существующие кредиты и не выдает новые", - отмечают журналисты.

Жена Евгения Мецгера - Юлия Мецгер - является не только членом наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка", но и давней подругой Елены Кравец, актрисы из "Квартала 95".

Личная жизнь Кирилла Шевченко

Шевченко 47 лет. Женат, имеет дочь. Свободно разговаривает на украинском, русском и английском - это также указано на его сайте. Очень увлекается альпинизмом и кайтсерфингом. Поднимался на Эльбрус, Казбек, Килиманджаро и Арарат.
 

ПО РУБРИКАМ

09:16 Цена на золото 16 июля колеблется на смешанном внешнем фоне

09:07 Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»

08:53 Евро 16 июля слабо дешевеет к доллару перед заседанием ЕЦБ

08:18 НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

08:14 Биржи Азии 16 июля снижаются на опасениях по пандемии и геополитических рисках

07:51 Фондовые индексы США 15 июля выросли на фоне надежд на разработку вакцины

15.07 Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко

15.07 Объемы погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков в I пол. составили 1,1 млрд грн - НБУ

15.07 Депозитные ставки для физлиц 15.07.20

15.07 Доллар 15 июля дешевеет к мировым валютам на возвращении аппетита к риску

15.07 Справочный курс гривны 15 июля вырос на 5,26 коп до 27,1578 грн/$1

15.07 Биржи АТР, кроме Китая, 15 июля закрылись ростом на новостях вокруг вакцины от COVID-19

15.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.07.20

15.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.07.2020

15.07 Остаток средств на корсчетах банков 15.07.20

• дальше…

09:26 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

09:16 Цена на золото 16 июля колеблется на смешанном внешнем фоне

09:07 Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»

08:43 На земельные паи нужно оформить право собственности до 1 января 2025 года - Минюст

08:40 Нефть дешевеет 16 июля на ожиданиях по добыче ОПЕК+

08:37 Кабмин увеличил предельную численность работников Минфина

08:30 США не собираются немедленно вводить дополнительные санкции против «Северного потока 2»

07:56 Продажа гостиницы «Днепр»: что известно о победителе аукциона

15.07 Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко

15.07 Отель «Дніпро» в центре Киева продали за более 1,1 миллиарда

• дальше…

08:30 США не собираются немедленно вводить дополнительные санкции против «Северного потока 2»

15.07 Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple

15.07 Трамп подписал закон о санкциях против Китая в связи с его действиями в Гонконге

14.07 Германия организует анализ Евросоюзом угроз со стороны России

13.07 Ливанцы – молодцы? Или Ливан как пример Украине

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Дуда выиграл президентские выборы в Польше

13.07 Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро

13.07 Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США

13.07 США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции

13.07 Азербайджан и Армения сообщили о столкновении на границе. Убиты четверо азербайджанских военных

13.07 Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

13.07 Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

13.07 В Иране назвали неверную настройку радара причиной обстрела украинского лайнера

13.07 Газпромовский «Голубой поток» простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса. Анкара наращивает закупки сжиженного газа

• дальше…

09:26 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

09.07 Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

08.07 Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

08.07 Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

08.07 Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

08.07 Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

02.07 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

• дальше…

09:26 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

09:07 Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»

15.07 Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко

15.07 Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР

15.07 Со старыми районами. «Слуги народа» побоялись превращать Харьков, Днепр и Одессу в заурядные города районного подчинения

15.07 Виталий Портников: Раскол «Слуг народа» неминуем

15.07 Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия, но с отрицательным балансом доверия-недоверия (44,2 на 48,6%) – опрос

15.07 Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

15.07 Конец мифа про «какую разницу»: О чем свидетельствует рост рейтингов «ЕС» и «ОПЗЖ»

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

15.07 Кровавое обострение в ООС: Решится ли Зеленский угомонить боевиков

14.07 Три минуты для коррупционера. Почему Рада отложила увольнение Сытника

14.07 Рада отправила на доработку законопроект об увольнении главы НАБУ

14.07 Шмыгаль повторно внес на должность вице-премьера директора фирмы военного академика из России

• дальше…

09:34 Суд запретил Tesla использовать в Германии термин «автопилот» в рекламе

15.07 Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple

15.07 Представлен Ford Bronco Sport — самая доступная модель в семействе внедорожников

15.07 В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco

15.07 Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике

15.07 Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине

14.07 Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши

14.07 Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными

14.07 В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

14.07 Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём

13.07 Джек Ма продал акции Alibaba на сумму 8,2 млрд долларов

13.07 Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек

13.07 Apple призвала не заклеивать камеры ноутбуков

10.07 Учёные снова придумали, как повысить срок эксплуатации литиево-ионных батарей

09.07 Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно