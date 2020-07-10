Дела против Порошенко. Станут ли показания Олега Корецкого «Уотергейтом Зеленского»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Расчет Петра Порошенко базируется на одной психологической особенности Владимира Зеленского: тот ни за что не откажется от навязчивой идеи посадить своего предшественника.

Скандал вокруг Олега Корецкого, который руководил следственной группой ГБР по "делам Порошенко", набирает обороты. И очень похоже на то, что он будет иметь долговременные последствия лично для Владимира Зеленского.

О чем рассказал Корецкий

8 июля вышло интервью, которое Корецкий дал "Прямому каналу" и сайтам "Главком" и "Цензор". Следователь рассказал немало интересного, например то, что руководители ГБР требовали от следственной группы признать телеканал "Прямой" вещественным доказательством с последующим его арестом в одном из уголовных производств в отношении Петра Порошенко.





Корецкий также заявил о давлении со стороны руководства ГБР и конкретно первого замдиректора ГБР Александра Бабикова. "Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые сроки нарушаются. Тогда я стал им вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, уходи!" Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим ". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться".

На вопрос, кто требовал от него уволиться, Корецкий ответил: "Бабиков". Вообще же было видно, что следователь тщательно взвешивает слова, определяя, что сказать сейчас, а что пока что попридержать за зубами.

Отметим еще ряд интересных деталей, которые сейчас живо обсуждаются в соцсетях. Как утверждает Корецкий, полтора месяца назад от Бабикова поступила команда вызывать Порошенко по всем делам, даже по тем, где он уже был допрошен и никакого смысла вызывать его не было. По словам Корецкого, большинство, если не все дела против Порошенко не просто не имеют доказательств, не просто не содержат улик или состава преступления - часто нет даже факта преступления или какого-либо ущерба. Несмотря на это, следственной группе были даны указания, что закрывать дела не надо, а надо "еще порасследовать".

Также Корецкий коснулся дела против Порошенко о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Напомним, по этому делу сторона обвинения в ночь с 7 на 8 июля добилась судебного решения о продлении расследования на три месяца, до 10 октября, и на судебном заседании 8 июля ходатайствовала избрать пятому президенту меру пресечения в виде личного обязательства на срок до той же даты, 10 октября, а затем, когда адвокаты Порошенко попросили вызвать в качестве свидетеля Корецкого, вдруг резко передумала, объявила о завершении расследования и попросила закрыть судебное заседание. Так команда Порошенко всухую выиграла Печерский суд у ГБР и ОГП, что стало главным событием 8 июля и вызвало нешуточную панику у генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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Если с направлением будущей работы Венедиктовой более-менее понятно, то ГБР пока осталось под руководством первого заместителя директора Александра Бабикова, более известного в качестве адвоката Януковича.



По словам Корецкого, Бабиков знал, что в этом деле нет состава преступления, но требовал от следователей вызвать Порошенко на допросы. "По Семочко Бабиков мне в глаза говорил, что там нет состава преступления. То есть он знает это", - подчеркнул следователь.

Он добавил, что решение о вынесении подозрения Порошенко - это ответственность Венедиктовой. "Зачем там сообщали о подозрении? Это вопрос к Венедиктовой, потому что это она как генпрокурор сообщала о подозрении экс-президенту. Она на себя взяла всю полноту ответственности. Ей в дальнейшем и отвечать, если там будет оправдательный приговор", - сказал он. "Больше вам скажу: по Семочко прокурор, который сначала вел это уголовное производство, не хотел подписывать подозрение. И его поменяли на человека, который согласился подписать", - сообщил Корецкий.

Чего теперь ждать от ГБР и ОГП

На все это не могли не отреагировать в ГБР и ОГП. Слишком уж вопиющи факты, приведенные Корецким. Игнорирование их выглядело бы как признание своей вины.

В ГБР не нашли ничего лучше, чем пригрозить Корецкому уголовной ответственностью за разглашение сведений досудебного расследования. Кроме того, в заявлении ГБР говорится, что заявление Корецкого о давлении на него "не соответствует действительности и является политически мотивированным" и что "Управление внутреннего контроля ГБР проверит информацию, изложенную в публичных заявлениях" Корецкого. Получается, что ГБР признало информацию Корецкого "не соответствующей действительности" еще до проведения проверки. Такими словами ГБР фактически лишний раз само себя дискредитировало.

В свою очередь, Венедиктова вечером после проигранного суда сняла видеоролик, в котором поделилась своим видением "дела о назначении Семочко". "Это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжелого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы", - рассказала генпрокурор и далее заявила, что "сторона защиты, как и на протяжении всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс".

Если верить ее словам, то получается, что это именно Порошенко заставил ее сначала добиться от суда решения о продлении расследования на три месяца, а затем отказаться и досрочно закрыть расследование? То есть паника Венедиктовой вошла в новую фазу: ей просто нужно делать "красивую мину при плохой игре".

Однако главные события еще впереди. Прежде всего, "дело о назначении Семочко" переходит в стадию судебного рассмотрения по сути. По словам Венедиктовой, ОГП уже открыл Петру Порошенко и его адвокатам доступ к материалам досудебного расследования. Дальше - суд. Похоже, Венедиктова рассчитывает на то, что суд быстро примет нужное решение. И что перед этим можно будет чуть ли не ежедневно обвинять Порошенко и его адвокатов в затягивании судебного процесса.

Кроме того, есть еще около двух десятков других уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Илья Новиков, один из адвокатов Порошенко, ранее уже выдвинул версию о том, что прокуроры Венедиктовой рассматривают "дело о назначении Семочко" как тренировочное. То есть, на этом деле они опробовали тактические приемы, выявляли свои слабые и сильные места, в общем, учились на ошибках перед тем, как идти в суд с другими делами.

До местных выборов 25 октября осталось три с половиной месяца. И можно ожидать, что ОГП попытается посредством других уголовных производств добиться того результата, которого не удалось добиться с помощью "дела о назначении Семочко". А именно - получить судебное решение об избрании Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства (с запретом покидать Киев для участия в избирательной кампании в областях) или даже в виде ареста.

Вообще, главным назначением всех этих дел в ближайшие месяцы будет наносить максимальные удары по имиджу Порошенко и по рейтингу его партии "Европейская солидарность". Но, конечно, если еще и удастся действительно посадить Порошенко - это вообще будет для Венедиктовой и Зеленского сказочным праздником.

Какого ответа ждать от Порошенко

На самом деле Порошенко играет не против Венедиктовой и ГБР, а против Зеленского. И Венедиктова с ГБР невольно лишь подыгрывают Порошенко. Ибо показания Корецкого говорят о политическом заказе и о фабрикации дел против Порошенко со стороны руководства государства. Сам Порошенко заявил, что это посерьезнее, чем Уотергейт. Действительно, во все западные столицы уже поступила информация о том, что ГБР "посыпалось" и что руководитель следственной группы по "делам Порошенко" дал публичные показания о политическом заказе против Порошенко.

Наверняка не осталась без внимания западных посольств и такая оценка видеоролика Венедиктовой: "Как человек, которого эта госпожа с апреля отвлекает от работы неуклюжим делом о якобы "незаконном" указе пятого Президента, как непосредственный участник многих допросов и судов, в т.ч. вчерашнего ночного, ответственно заявляю: каждое слово в этом видосике ЛОЖЬ". Заявил это отнюдь не какой-нибудь оппозиционер, а действующий заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. Да-да, тот самый Егор Божок, который возглавлял Службу внешней разведки Украины в то время, когда первым заместителем ему Петр Порошенко назначил Сергея Семочко.

Для западных партнеров Украины важно, чтобы в Украине соблюдалась законность. Или, на крайний случай, хотя бы видимость законности. Хотя бы правила приличия. Но когда руководитель следственной группы ГБР рассказывает о политическом заказе на фабрикацию дел против Порошенко и о плане удушения независимого информационного телеканала под предлогом его "ареста в качестве вещдока", а ГБР в ответ публично угрожает посадить этого следователя за то, что он посмел вынести сор из избы, - это уже явный сигнал, что приличия отброшены и власть пошла по беспределу.

На акции под Печерским судом 8 июля уже прозвучала идея о том, что нужно добиваться от Запада персональных санкций против Зеленского, Венедиктовой и руководства ГБР. Сам Порошенко сообщил, что будет добиваться создания временной следственной комиссии в Верховной Раде "по фактам преступных фальсификаций в Генеральной прокуратуре, политического давления, которые доказываются и записями Трубы, и свидетельствами господина Корецкого". И еще он обратился лично к Зеленскому: "Уважаемый Владимир Александрович, вы сами себе затягиваете петлю пленками Трубы, показаниями Олега Корецкого, фальсификацией и ложью генерального прокурора".

Расчет Порошенко базируется на одной психологической особенности Зеленского. Он ни за что не откажется от навязчивой идеи посадить своего предшественника. Поэтому он ни за что не пойдет на то, чтобы отстранить Венедиктову, Бабикова, других руководителей ОГП и ГБР, причастных к фальсификации дел против Порошенко, и потребовать расследования всех этих злоупотреблений. Между тем именно такой шаг отбелил бы имидж Зеленского в глазах Запада. Но поскольку такой шаг сделан не будет, Зеленский может превратиться в персону, с которой будут избегать встречаться западные лидеры. В свое время в такую персону превратился Янукович, когда посадил Юлию Тимошенко. Зеленский рискует превратиться в такую персону еще даже до того, как реализуются его мечты о посадке Порошенко.

Ну и такое поведение Зеленского, конечно, поможет Порошенко провести избирательную кампанию "Евросолидарности". Ибо сам Зеленский лично доказывает, что именно партия Порошенко является главной оппозиционной силой - и единственной силой, способной наносить Зеленскому ощутимые поражения.

