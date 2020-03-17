Готовятся посадки: Станет ли Венедиктова «Пшонкой» Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

В Украине новый генпрокурор. Проработав чуть больше двух с половиной месяцев в. и. о. директора ГБР, Венедиктова теперь будет руководить Генеральной прокуратурой, откуда, напомним, две недели назад "слуги" выперли Руслана Рябошапку.

Назначение Венедиктовой поддержали 269 депутатов, из них большевиков - 224, другие зеленые кнопочки понажимали внефракционные и депутатские группы-сателлиты "слуг" - "Доверие" и "За будущее". Ни одного голоса не дали "ЕС", "Батькивщина" и "Голос", а вот от ОПЗЖ было трое "за". Те депутаты из пропрезидентской фракции, голосов которых не досчитались, отсутствовали. Не голосовали за Венедиктову лишь двое "слуг" - Кисель и Ясько.

В своей речи новая хозяйка на Резницкой пообещала не продавать и не сливать дела, провести аудит дел и кадров, прозрачно намекнула, что в ГПУ могут вернуть люстрированных прокуроров, а также тех, кого уволил Рябошапка, но они возобновились на должностях через суд. Выступление Венедиктовой получило одобрительные отзывы даже из-за пределов Украины: Телеграм-канал Klymenko Time, который удерживает бывший глава минсдоха Александр Клименко, один из тех деятелей режима Януковича, кто еще не вернулся домой при "зеленых", высоко оценил реплику нового генпрокурора об отсутствии в Украине политических репрессий. "Она нам нравится", - написал канал.

Кроме возвращения на должности люстрированных и части уволенных при Рябошапке прокуроров, от Венедиктовой стоит ожидать активизации посадок именно по политически мотивированным делам. Для этого ее и поставили, ведь главный упрек ее предшественнику со стороны "слуг" заключался в том, что он якобы не хотел подписывать подозрения Порошенко. Венедиктова, похоже, с этого и начнет. Не исключено, будут и другие громкие дела, однако в кресле генпрокурора она должна доказать шестому президенту свою верность, ускорив посадку пятого президента. Это все должно сопровождаться шоу, чтобы рядовые украинцы не скучали во время карантина. А поскольку массовые мероприятия будут запрещены, то сторонников Порошенко на радость избирателям Зеленского будут разгонять. Так гражданам обеспечат зрелища в сложные времена.

Уже есть и первая отставка в Офисе генпрокурора - заявление на увольнение написал Виктор Чумак, который после увольнения Рябошапки две недели исполнял обязанности генерального. Не сложно спрогнозировать, что вслед за ним уйдет и Виктор Трепак, да и вообще ГПУ почистят от людей Рябошапки. Напомним оценку Чумаком работы следователей ГБР, которое возглавляла Венедиктова: подозрения, подготовленные Госбюро по Порошенко, невозможно было даже исправить из-за юридической ничтожности обвинений. "Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", - заявлял Чумак, добавив, что он не может подписывать незаконный документ.

Если с направлением будущей работы Венедиктовой более-менее понятно, то ГБР пока осталось под руководством первого заместителя директора Александра Бабикова, более известного в качестве адвоката Януковича. Говорят, что это временно, и в кресло, в котором изначально сидел скандальный Роман Труба, а после него Венедиктова, может сесть нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его связывают с главой МВД Арсеном Аваковым, поэтому в случае такого назначения могут говорить об усилении позиций Арсена Борисовича. Впрочем, в кругу "слуг" есть и те, кто считает, что на время в. и. о. стоит оставить Бабикова, чтобы он освящал своей подписью проекты подозрений по делам предшественников. А дальше эти подозрения будут подписывать Венедиктова, которая и взяла Бабикова своим заместителем. Мол, между ними сложился хороший тандем, так пусть эти двое и отвечают за выполнение обещания Зе-команды обеспечить посадки весной.