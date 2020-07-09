Явка с повинной Зеленского

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Есть давнее правило. В разговоре, все, что было сказано до «но» не имеет никакого значения. И вот, в очередной раз мы получили подтверждение данному правилу.

Дальше, просто цитата. Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1.

Мы же помним, все что было до «но» не имеет значения. А дальше президент раскрывает свою глубокую мысль, демонстрирующую всеобъемлющее понимание работы государственных институтов и экономики.

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года - ИФ)", - сказал он на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду в ответ на многочисленные жалобы. "Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк - ИФ). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", - заявил Зеленский. По мнению главы государства, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.

Да, бизнес все прекрасно понимает. Именно поэтому бизнес-ассоциации выступили с общим заявлением, что недопустимо нарушать независимость Нацбанка. Потому что независимость НБУ есть залог сохранения макрофинансовой стабильности и прогнозируемости экономической политики. А это ключевое для бизнеса. Для того, чтобы бизнес инвестировал. Чтобы был экономический рост.

Впрочем, их мнение никого уже не волнует. Независимости Нацбанка больше нет. Она уничтожена. И тут не надо глубокой аналитики. Достаточно просто прочитать то, что сказал президент. Который всем нашим западным партнёрам на голубом глазу рассказывает, что уважает независимость НБУ и Смолий сам ушел. Без давления. Черт возьми, даже Юлия Тимошенко в 2009 году кидала МВФ элегантнее. А верх лицемерения, фраза, что «все прекрасно понимают». Звучит как «вы же понимаете, я не могу говорить в слух, я же тут вожу за нос наших международных партнеров, но мы то в курсе». А еще это глупо. Потому что в МВФ умеют читать. И еще они умеют думать. И может они прямо не скажут, потому что дипломаты. Но вот решения примут. Но об этом мы узнаем чуть позже.

Тут нечего уже глубоко анализировать. Президент все говорит прямым текстом. За что и почему уволили главу НБУ. По хорошему, за то, что Нацбанк хорошо делал свою работу. И да, новый глава НБУ будет знать, что надо делать. Не что нужно делать с точки зрения экономики, а что надо делать, чтобы сохранить свою должность и чтобы президент был доволен.

И да, теперь главный валютный аналитик в стране - это президент. Он говорит, что при сильной гривне жить никак нельзя. Нужно 30. Чтобы как в бюджете. И чтобы без убытков для олигархов. Интересно, а если бы для раздутия доходов бюджета курс бы заложили 40, то такую цель бы поставили Нацбанку? И теперь вопрос уже другой, когда такую цель поставить? И да, интересно, как быстро курс теперь должен дойти до 30?

И почему правительство делает неправильный прогноз, а отвечает за это Нацбанк, который не подгоняет реальность под хотелки, то ли правительства, то ли президента. Может стоит свои желания подгонять под реальность? Да, это неприятно. Детям такое никогда не нравится. Но все же по-другому не работает в долгосрочной песрпективе.

Все плохо. С такой логикой невозможно сотрудничество с МВФ. И другими партнерами. Потому что это прямо противоречит тем реформам, которые мы делали вместе с МВФ. Это помогает олигархам, да, которые любят девальвацию и постоянное ослабление гривны. Но это уже стандартная история для Украины. Пока в стране есть запас прочности, мы кормим олигархов. Когда запас прочности исчерпывается, мы идем к МВФ и власть обещает делать реформы. Реформы делаются, создается запас прочности. Сейчас мы на стадии «появился запас прочности». И можно снова делать «по-украински». При этом, добавлять буффонады с наездами СБУ на Гонтареву, что вообще за гранью и разумного и рационального. И венками под дом Смолия. Как стандартный привет реформаторам от олигархов. Это все звенья одной цепи. Вместе с явкой с повинной от президента.

И да, без сотрудничества с МВФ мы очень быстро проедим наш запас прочности. Не сразу, на пару месяцев нас хватит. Лето красное пропела...

А потом вдруг окажется, что денег нет. И президент все делал неправильно. Но признать это не будет никаких сил. И мы услышим риторику Чавеса-Мадуро про врагов «оттуда», которые нам все это устроили. Мировой империализм атакует нежную и робкую украинскую демократию. Подрывает суверенитет. Хочет распродать все украинские черноземы, банки и детей на органы. И то, что будет при этом с экономикой Украины не понравится никому.