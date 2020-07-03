Нацбанк после Смолия. Что будет с МВФ и курсом

Алексей Ермоленко / UBR.ua

В политическом истеблишменте каденции шестого президента фигуру Якова Смолия вполне можно назвать неприкасаемой. Выдвиженца экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой не трогала новая "зеленая" власть, но не критиковала и ушедшая в оппозицию старая, а международные доноры были практически в восторге от главы украинского Центробанка.

"Нацбанковское руководство при Смолие было очень адекватным и делали они очень правильные вещи, какие бы тактические или еще какие-то ошибки не были. Я думаю, что в реальности, наверное, за всю историю Украины это чуть ли не лучшее руководство. Они перестроили работу Нацбанка, он, начал коммуницировать свои действия, сделал распределение ресурсов более прозрачным. Это объективно одно из лучших руководство было", - считает аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

В заявлениях МВФ всегда особое внимание уделялось соблюдению условия независимости НБУ, что с новояза фонда всегда переводили как "не трогать Смолия". Поэтому громкая отставка сразу после того, как подписали с МВФ очередное соглашение и даже получили первый транш стала неожиданностью.

"У нас всегда так. После того, как договариваются с МВФ, на следующий же день ищут возможности, пока не наступил дедлайн по пересмотру программы, что-то такое сделать, что хочется, но не могли раньше сделать из-за того, что МВФ над головой нависает", - прокомментировал UBR.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Нельзя сказать, что проблем у уходящего руководителя, пожалуй, самого главного финансового ведомства страны не было раньше. Однако Смолий действовал осторожно, выстраивал отношения с новой властью, демонстрируя неконфликтность, и снял то напряжение вокруг его фигуры, которое возникло при президентской "пересменке". Но в этот раз ситуация дошла до разрыва.

"Если в прошлом году к нему были претензии в связи с тем, что его считали человеком Гонтаревой, то сейчас ситуация обострилась вновь. Началось его противостояние с Советом Нацбанка, и конфликт вокруг Чурия (замглавы Нацбанка Олега Чурия, - ред.) стал последней каплей. Но самая главная причина, на мой взгляд, это обострение противоречий в отношениях и с Офисом президента, и с правительством по поводу роли Нацбанка в активизации экономического развития страны в условиях кризиса", - считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Тут смешались и интересы Приватбанка и желание кое-кого запустить станок и получить высокую инфляцию, которая сразу решит все проблемы с бюджетом и просто карьерные интересы вечных приспособленцев.



Стратегия развития

Непосредственным проявлением этих противоречий в верхах стал конфликт в ситуации вокруг Олега Чурия. 24 июня тот подал декларацию в НАПК, из чего следовало, что он намерен работать следующие 7 лет, и это было поддержано Смолием. Однако Совет НБУ на заседании 30 июня не продлил полномочия Чурия. В ответ Смолий ушел со скандалом, обвинив власть в политическом давлении. Член Совета Виталий Шапран, однако, не согласен с этим и у себя в Facebook дал другое объяснение: глава НБУ устал, с ним тяжело стало работать.

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Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме.



В комментарии UBR.ua Виталий Шапран рассказал, что смена Смолия не приведет автоматически к уходу остального топ-менеджмента НБУ, у которых контракты имеют свои сроки, и пока что под вопросом только Чурий, из-за которого формально и разгорелся скандал.

"Правление НБУ полностью обновиться не может, т.к. у всех членов правления разные временные рамки завершения их контрактов. Из всех членов правления подошло время завершения каденции только у Олега Чурия. Поэтому, если новый глава правления посчитает, он может моментально назначить вместо Олега другого человека, закон ему это позволяет, если, конечно, 6 или 10 июля Совет НБУ не утвердит Олегу новую каденцию на 7 лет, по поводу чего у меня есть сомнения", - сказал Шапран.

Источники UBR.ua в банковском секторе добавляют, что одной из причин непродления контракта с Чурием, является банкопад, устроенный в 2014-2017 годах командой Гонтаревой, одним из его архитекторов называют и Чурия. А если это так, то значит, что вслед за Смолием и Чурием с должности заместителя главы НБУ может уйти и Екатерина Рожкова - если не по контракту, то по "собственному желанию", как и ее шеф. С этим согласны и эксперты.

"Я не думаю, что будет обновлено все руководство, но изменения будут достаточно серьезные. Высока вероятность ухода Рожковой, потому что она стала раздражителем даже больше, чем Смолий. Было много в ее адрес критики, подозрений, вбросов компромата, поэтому, думаю, отставка Рожковой - вопрос времени", - считает Фесенко.

Совет НБУ транслирует в первую очередь политическую волю Офиса президента и Верховной Рады, т.е. в данном случае фактически президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". И НБУ под руководством Якова Смолия, говорят эксперты, отказывался играть ту роль, которую сейчас в связи с коронакризисом взяли на себя в Евросоюзе ЕЦБ, а в США - ФРС.

"Мы видим, что во многих странах мира - от Штатов до Европы и Китая - центральные банки играют очень активную роль, стимулируя развитие экономики. А Смолий, по некоторым данным, отказывался это делать. Он придерживается консервативной линии: только стабильность гривны и ничего больше. Это вызывало раздражение, непонимание. В итоге все эти противоречия обострились и привели к такому решению Смолия. Я думаю, что отставка его неизбежна, и сейчас важно, кто вместо него", - считает Владимир Фесенко.

Рынки лихорадит

Согласно информации UBR.ua, в Офисе президента устроили что-то вроде конкурса - "смотрин" нового главы НБУ. По словам нашего источника в Нацбанке, уже утверждены четверо кандидатов: член Совета НБУ Елена Щербакова и его председатель Богдан Данилишин, председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко и бывший председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. Наши источники в правительстве согласны с этим списком, но добавляют, что он может быть в любой момент расширен.

Отставка Смолия уже вызвала негативные последствия. Инвестиционный фонд Dragon Capital приостановил инвестиции, а послы G7 заявили об угрозе отката реформ и подрыве авторитета Украины. Минфин на волне ажиотажа был вынужден отменить размещение уже согласованных гособлигаций.

"Последствия сейчас точно негативные. Мы видим, что фондовые рынки плохо реагируют, отменили сделку по размещению еврооблигаций, потому что, очевидно, у инвесторов, настроение резко поменялось. Я так понимаю, они уже дали гарантию, что возьмут, но через несколько часов ситуация поменялась. Наверное, они были бы обязаны перечислить деньги, но все понимают, с каким они настроением будут делать. Минфин повел себя довольно адекватно, просто отменил сделку", - рассказывает Паращий.

МВФ же напомнил в очередной раз о ключевом пункте сотрудничества - невмешательстве в деятельность НБУ. Аналитики полагают, что скандальный уход Смолия сам по себе является нарушением договоренностей с фондом.

"Я думаю, что отставку Смолия можно считать вмешательством в деятельность НБУ. Мы видим, что послы G7 и МВФ как-то нервно отреагировали на эту новость. Но все покажут будущие события, вопрос - кого назначат вместо Смолия, будет ли этот человек продолжать ту монетарную политику, которая была на протяжении последних шести лет. Есть большая неопределенность, и наши западные партнеры нервничают", - считает Александр Паращий.

Поэтому назначение приемлемой для МВФ фигуры благоприятно подействовало бы и на рынки. Эксперты единодушны, что из всех кандидатур западным партнерам ближе философия Лавренчука, но это также является и его слабым местом. Вполне вероятно, что как раз по этим же причинам парламент может его и не поддержать.

"В 2017 году его кандидатуру рассматривали и вообще считали ставленником Гонтаревой, это для наших политиков очень нехороший штамп. Он бы точно всех устроил, но есть вопросы, насколько реалистично его прохождение через парламент", - подчеркивает Паращий.

Кроме того, Лавренчук через ряд знакомых считается близким к Петру Порошенко, хотя и не входил в его команду, и политическая подоплека может сыграть против него. Что касается Щербаковой, то она близка к "Народному фронту" и Арсению Яценюку, что тоже играет против нее.

"По кандидатурам могу сказать, что Лавренчук вряд ли согласится, ему уже предлагали такой вариант. На сегодняшний день наиболее обсуждаемая кандидатура - Шевченко, он уже встречался с президентом", - рассказал источник в КМУ.

Впрочем, другие наши источники говорят, что в ОПУ побывал также и Данилишин, поэтому вопрос о новом руководителе Нацбанка пока открыт.

"Две фигуры наиболее вероятны: либо Шевченко, либо Данилишин. Данилишин - человек известный и авторитетный, у него явно есть амбиции, он был министром. Он все время был в команде Тимошенко. Шевченко - более нейтральная фигура, он политически нейтрален, что ему в плюс", - считает Фесенко.

Что с курсом

От того, кто будет главой НБУ, зависит то, какую политику он будет осуществлять, а значит и то, какие перспективы ждут гривну. Если Нацбанк возглавит все-таки Данилишин, то есть вероятность, что будет включен печатный станок, к чему ранее призывал он сам, а также ряд депутатов "Слуги народа".

"Данилишин - это катастрофа. Его взгляды на монетарную политику точно не согласуются с видением МВФ. Он хочет денег печатать побольше, чего Нацбанк пытается избегать, а инфляция для него - не самое важное. В этом случае будет как минимум резкое падение доверие к Нацбанку со стороны наших западных партнеров", - указывает Паращий.

Одно дело - раздавать деньги, говорит аналитик, как это делается в США и Евросоюзе, и совсем другое - печатать. Вопрос, где брать деньги, которые нужно раздать, и кому их в итоге раздадут. К тому же равняться на западные страны не стоит.

"Понятно, что США могут напечатать себе пару триллионов, и это никак не отразится на инфляции, потому что доллар является резервной валютой, и это по всему миру разойдется. Но гривна пока еще далеко не резервная валюта", - говорит Паращий.

Впрочем, если новое руководство НБУ запустит печатный станок, сам по себе этот факт не является критическим. Ведь на эмиссию гривны есть ресурс - это те самые $2 млрд, которые недавно перечислил МВФ. Нацбанк вполне может напечатать на эту сумму гривны, и это не отразится совсем уж плохо на экономике. Кроме того, еще есть время утрясти спорные вопросы с МВФ.

"Ну, смотрите, от МВФ мы уже получили кредит. Он уже остается у нас, следующая опасная выплата у нас будет в сентябре. До сентября у нас есть время назначить нового главу, сесть за стол переговоров, обсудить. На мой взгляд, эмиссия на $2 млрд не является критической, тем более мы пополнили золотовалютные резервы (ЗВР). Это могло бы стать суммой покрытия. И это бы не оказало удушающего влияния на экономику", - считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Поэтому даже если главу Нацбанка сменили ради запуска печатного станка, то эмиссия, подкрепленная ЗВР, не вызовет значительного падения курса. Хотя сам факт скандала вокруг Смолия и отказ Минфина от уже согласованного размещения гособлигаций наносит вред в том числе и курсу гривны.

"Прогноз курса на июль был 26,5-27 гривен за доллар, но это до ухода Смолия. Сейчас ситуация изменилась. 27,5 - это первая точка остановки курса. НБУ сейчас старается продавать валюту, чтобы сдержать падение", - говорит Шевчишин.

Однако если новое руководство НБУ запустит станок и напечатает намного больше необеспеченных гривен в расчете на заливание экономики деньгами, как это делают "старшие" партнеры, то это приведет к большим проблемам для Украины.

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Украина - не Британия и не Евросоюз. Когда ликвидность начнет поступать на рынок, так как доверия к банкам нет, в ОВГЗ низкая ставка, гривна будет уходить в валюту, это разгонит курс. Сразу вырастет стоимость товара, что запустит инфляцию, которая легко может выйти за пределы 10%", - прогнозирует Шевчишин.

Если эмиссия гривен будет в пределах $2 млрд, прогнозирует аналитик, то гривна ослабнет незначительно - не более чем на 10%.

"До 28,5-29 грн за доллар. А если эмиссия будет больше, то и падение будет больше - все зависит от политики НБУ и глобальной ситуации. Ведь обещают вторую волну коронавируса, и пока неясно, будет ли Украина вводить карантин", - говорит Шевчишин.