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Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА
Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 баллов из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) и юридической фирмы "Василь Кicиль и Партнери".
Согласно проведенному опросу, 62% генеральных директоров компаний считают инвестиционный климат в Украине неблагоприятным, 34% - нейтральным и только 4% - благоприятным, хотя ранее таких было 17%.
О негативной тенденции свидетельствует и оценка динамики бизнес-климата: 55% топ-менеджеров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущим полугодием; 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.
Среди положительных моментов, бизнес отметил запуск рынка земли, валютную либерализацию, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильную гривню.
При этом к традиционным проблемам отнес слабую судебную систему, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики. Кроме того появились и новые факторы, негативно влияющие на бизнес-климат: внедрение ограничительных мер из-за COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие - политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменение налогового законодательства, приостановка реформ.
На следующее полугодие прогнозы бизнеса не слишком оптимистичны: 44% не ждут никаких изменений, 41% опасается, что условия ведения бизнеса ухудшатся, и только 15% СЕО надеются на улучшения. При этом в ЕБА отмечают, что предыдущем опросе 41% СЕО высказывали оптимистические ожидания.
Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.
В опросе приняли участие 105 руководителей компаний-членов ЕБА.
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