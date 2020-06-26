В НАБУ отреагировали на закрытие Венедиктовой дела Бахматюка

НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии уголовного производства по факту завладения 1,2 млрд грн стабкредита, который НБУ выдал "ВиЭйБи Банку" Олега Бахматюка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В Национальном антикоррупционном бюро отмечают, что решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу.

"НАБУ и САП подали 15 июня 2020 апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда. Апелляционное производство открыто. Заседания назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось - его перенесли на 20 июля", - говорится в сообщении.

"Во-вторых, случались неединичные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли", - добавили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро подчеркивает, что дело нельзя закрывать, поскольку следствие имеет убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых - бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще 9 человек к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

"С февраля 2019 года, с тех пор когда подготовлены проекты сообщений о подозрении, НАБУ и САП находятся под постоянным давлением, осуществляя это расследование, а заинтересованные лица не прекращали попытки различными способами добиться его прекращения.

И вот тогда, когда расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это будет означать, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн) - никогда не будут возмещены государству", - отметили в ведомстве.

Напомним:

Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедиктова считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему.

28 мая коллегия судей заочно назначил олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.