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Офис генпрокурора закрыл одно из дел Бахматюка по решению суда
13:06 26.06.2020 |
Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедиктова считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему.
Об этом сообщает в Facebook сама Венедиктова.
Она отмечает, что полный текст постановления суда от 5 июня официально поступил в Офис генпрокурора только 24 июня. На следующий день ведомство выполнило решение.
"Но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст. 303 УПК Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", - отмечает Венедиктова.
Также генпрокурор надеется, что ее высказывания не будет расценено как давление на суд.
Напомним:
28 мая коллегия судей заочно назначил олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.
11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".
В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.
Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
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