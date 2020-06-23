Конфедерация строителей просит Кабмин возобновить лицензирование строительства

Конфедерация строителей Украины просит Кабинет Министров принять меры для возобновления лицензирования строительства.

Об этом говорится в обращении организации к правительству, передают Українськi Новини.

Согласно письму, проблемы с лицензированием возникли после принятия Кабмином изменений относительно регулирования строительной отрасли, которые не согласовываются с действующим законодательством.

В частности, согласно постановлениям правительства для осуществления хозяйственной деятельности в строительстве нужен сертификат, согласно законодательству - лицензия.

Кроме того, не определен орган лицензирования, из-за чего лицензиаты не могут остановить, аннулировать, восстановить или внести изменения в свои лицензии.

Блокируется деятельность большого количества субъектов, что влечет за собой остановку их деятельности, невозможность участия в тендерах на строительство объектов (в том числе по государственному заказу).

"По состоянию на сегодня, только по предварительным данным (о которых сообщили нам), без рассмотрения остаются более 300 обращений компаний относительно получения строительной лицензии, более 100 - внесения изменений в перечень работ и услуг и более 150 - по которым была остановлена деятельность до принятия изменений. Поэтому, с целью устранения преград допуска субъектов хозяйствования к рынку предоставления строительных услуг, призываем Вас принять неотложные меры относительно восстановления лицензирования строительства на период, пока не заработают новые изменения в порядок осуществления субъектами строительства своей хозяйственной деятельности", - сказано в обращении.

Также отмечается, что на данный момент не может осуществляться архитектурно-строительный контроль и надзор за любым строительством, что также усложняет сложившуюся ситуацию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее президент конфедерации Лев Парцхаладзе заявлял о попытке заблокировать реформирование ГАСИ.

Экспертные организации заявляют, что введенная реформа архстройконтроля сохранит статус-кво в отрасли.

13 марта Кабмин решил ликвидировать Госархстройинспекцию.

При этом ведомство принимает разрешительные документы на строительство до момента фактической ликвидации.

Также Кабинет Министров отметил лицензирование строительных компаний и ввел вместо него сертификацию ответственного исполнителя строительных работ, однако изменения в законодательство еще не внесены.