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Вредная нагрузка. Зачем президент поручил СБУ гоняться за фурами по дорогам
09:49 18.06.2020 |
Владимир Зеленский нашел весьма оригинальное решение проблемы контроля за перегрузом фур на украинских дорогах, поручив эту весьма коррупциогенную тему СБУ.
Владимир Зеленский решил озадачить СБУ новым заданием - чекисты должны подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
По словам президента, статистика свидетельствует, что в последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.
"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема - как защитить часть этой программы, а именно - дороги в стране", - отметил Зеленский.
Глава государства заявил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется уже и на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большое строительство". Действительно, еще в прошлом году в Одесской области зафиксировали абсолютный рекорд Украины по перегрузу. На габаритно-весовом комплексе измерительные приборы зафиксировали 202 тонны - именно столько весил автопоезд, который ехал из Одесской области в Ивано-Франковск. А рекорд позапрошлого года составлял 115 тонн - его зафиксировали в Кировоградской области на зерновозе.
При этом украинские дороги рассчитаны на вес максимум в 40 тонн для седельных тягачей с полуприцепом, но случаи перевеса фиксируются почти каждый день. Превышение допустимого веса катастрофически разрушает дорожное покрытие, особенно в летний период, из-за чего на магистралях появляются "волны" и канавы. Большая проблема есть и с нехваткой весовых комплексов, без которых зафиксировать нарушения невозможно. То есть проблема возникла не сегодня и даже не вчера, но ее, без сомнения, нужно срочно решать, иначе 100 млрд грн, выделенных на дорожное строительство в этом году, просто будут потрачены напрасно.
Из-за законодательных ограничений работники "Укртрансбезопасности" не могут самостоятельно контролировать соблюдение ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов существуют высокие коррупционные риски. То есть Верховная Рада и Кабмин должны внести изменения в законодательство, расширив полномочия "Укртрансбезопасности" по контролю соблюдения ограничений, а также повысив зарплату сотрудникам ведомства до конкурентной, таким образом снизив коррупционные риски.
Однако системно проблема не решается, вместо чего используется "ямочный ремонт" - то бишь временные меры невысокой эффективности. Кабмин по инициативе премьера Дениса Шмыгаля принял решение ограничить движение крупногабаритного транспорта массой более 24 т по автодорогам Украины с 8:00 до 20:00, а "Укртрансбезопасности", Нацполиции и СБУ поручили обеспечить с 20 июня до 31 августа работу общих мобильных групп, которые должны выявлять нарушителей на большегрузном транспорте.
С учетом слабости "Укртрансбезопасности" передача контроля за соблюдением габаритно-весового контроля патрульной полиции назрела давно, но Зеленский объявил об этом только вчера, после чего Кабмин принял соответствующий документ. Но обращает на себя внимание не медлительность при спасении украинских дорого, а то, что Зеленский решил этим не ограничиваться, и подключил к борьбе с перегруженными фурами еще и СБУ.
"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к министру МВД Арсену Авакову на селекторном совещании 16 июня.
На что с энтузиазмом отреагировал присутствовавший на совещании глава СБУ Иван Баканов: "Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, являются определенной адвокацией в глазах общества, это не "договорняк", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом".
Хотя говорить тут нужно не об "адвокации" с "коммуникацией", а об увеличении коррупционных рисков для сотрудников спецслужбы после президентского поручения. Понятно, что чем больше экономических заданий у такого монстра, как СБУ, тем сильнее и непреодолимее желание брать, например, откаты у компаний-перевозчиков, чтобы перевес не замечался доблестными спецслужбистами.
С другой стороны, поручение Зеленского Баканову в корне противоречит предвыборным обещаниям Зе-команды. Например, весной 2019-го член команды Александр Данилюк заявлял, что СБУ должна быть лишена ряда функций, сосредоточившись на контрразведке и борьбе с терроризмом. Таким образом, подразделения Службы, отвечающие за борьбу с криминалом, коррупцией, а также с преступлениями в сфере экономики, должны быть ликвидированы. Достаточно однозначно о лишении СБУ функций контроля над бизнесом высказывался и сам Зеленский. "Начнем с декоммерциализации СБУ. Как только будет сформирована новая Рада, я думаю, что в ближайшее время мы предложим безотлагательно лишить СБУ не свойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - говорил тогда еще кандидат в президенты.
Вместо этого в Офисе президента подготовили законопроект о реформе спецслужбы, который полностью противоречит предвыборным обещаниям Зеленского. Так, СБУ и в дальнейшем будет иметь право расследовать экономические преступления, коррупцию, противодействовать оргпреступности и т.д. - то есть заниматься тем, благодаря чему репутация спецслужбы здорово запятнана - взять хотя бы истории о работе скандально известного "Управления К".
Интересно, что в официальном комментарии Консультативной миссии ЕС о проблемах президентского проекта западные партнеры Украины высказались предельно резко. "Одним из ключевых вопросов для дискуссии является чрезвычайные полномочия СБУ, это не только делает СБУ неэффективной, но и открывает возможности для злоупотреблений. Также в действующем проекте мы видим нечеткое определение государственной безопасности, которое оставляет много пространства для интерпретаций - особенно когда речь идет об экономических преступлениях и коррупции. Мы считаем, что СБУ должна прекратить активность в этих сферах " - говорится в заявлении Брюсселя.
Ну а пока на Банковой думают - надо ли что-то отвечать на критику, или лучше сделать вид, что не услышали, эсбэушники вместо того, чтобы ловить российских шпионов, будут гоняться за перегруженными фурами. Управленческий хаос крепчает.
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