Зеленский поручил СБУ бороться с перегруженными фурами на дорогах

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД начать кампанию по противодействию нарушениям габаритно-весовых норм на дорогах.

Об этом он заявил во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, статистика свидетельствует, что последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большое строительство" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема - как защитить часть этой программы, а именно - дороги в стране", - сказал президент.

Он отметил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется и на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большое строительство".

Вместе с тем глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в этом году инспекторы "Укртрансбезпеки" работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тысяч евро.

"Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте габаритно-весового контроля. Он предусматривает предоставление возможности органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предложено направлять в местные бюджеты для восстановления дорог", - добавил Шмыгаль.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков отметил, что в силу законодательных ограничений работники "Укртрансбезопасности" не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией.

Он предложил передать патрульной полиции функции контроля соблюдения безопасности на дорогах, в том числе - габаритно-весового контроля.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все мероприятия по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к Авакову.

Кроме того, глава государства отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы "Укртрансбезопасности".

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин поддержал внесение изменений в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, благодаря чему будет установлено 25 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (Взвешивание в движении) и обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания.