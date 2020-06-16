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Так кто же высокие покровители Ольги Буславец?
18:35 16.06.2020 |
Технология Буславец.
В правительстве Гройсмана была вечная и.о. - Ульяна Супрун. Она установила рекорд пребывания в статусе «исполняющей обязанности министра» - три года.
Лавры Ульяны Супрун, похоже, не дают покоя, еще одной вр.и.о. - Ольге Буславец, которая в таком статусе возглавляет сейчас министерство энергетики. К тому же у нее явно есть сильные и влиятельные покровители. Напомню Ольгу Буславец должны были в конце марта назначить министром энергетики, но в последний момент отозвали ее кандидатуру, так как голосов за ее назначение не было даже во фракции «Слуга народа». После этого ее все-таки назначили (16 апреля) временно исполняющей обязанности министра. В начале июня Верховная Рада проголосовала ряд новых назначений в Кабмине, но кандидатура О.Буславец даже не подается в парламент. Источники во фракции «Слуга народа» говорят, что голосов за ее кандидатуру как не было, так и нет.
Так что, у нас появляется еще одна «постоянная» «временно исполняющая обязанности министра»? Есть одна загвоздка. Некоторые юристы считают, что в таком статусе она может находиться только 60 дней (ссылаются при этом еще на закон 1965 г.). И эти 60 дней уже истекли. Но нет проблем. В конце мая министерство энергетики разделяют, восстанавливают министерство защиты окружающей среды. Это, наверное, правильное решение. Но его параллельный эффект заключается в том, что Ольга Буславец может еще 60 дней исполнять обязанности министра энергетики. И если вдруг в конце июля министерство энергетики еще раз реорганизуют или переименуют, а О.Буславец останется и далее его временным руководителем, то можно будет говорить о «технологии Буславец», суть которой в том, что ради сохранения в должности одного человека можно бесконечно реорганизовывать возглавляемое ею ведомство. Но может проще поменять правовую норму под Ольгу Анатольевну? Принять постановление Кабмина (или какой-нибудь другой подзаконный акт), позволяющей ей бесконечно исполнять обязанности министра? Это будет более простая в пользовании «технология Буславец». К тому же бесконечное продление статуса «вр.и.о.» может спровоцировать и судебные иски о незаконности подобных действий.
Так кто же высокие покровители Ольги Буславец? «Злые языки», а вслед за ними и многие СМИ обвиняют Ольгу Анатольевну в лоббировании интересов компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову. В угоду тепловым электростанциям Рината Леонидовича она остановила на внеплановый ремонт рекордное за всю историю Украины количество атомных энергоблоков. В угоду солнечным и ветровым электростанциям Ахметова она, опять-таки по утверждению злых языков, сначала имитировала, а затем сорвала переговоры о снижении тарифов для «зеленой» генерации». В этом смысле также можно говорить о «технологии Буславец».
Но вот в чем проблема. Ольга Анатольевна благодаря своей чрезвычайной активности привлекла к себе такое внимание и стала настолько токсичной, что помимо функции «технологии» стала сильным и потенциальным риском. Во-первых, это риск для Премьер-министра Д.Шмыгаля. Ему на днях надо утверждать программу правительства. И в парламенте наверняка вспомнят и о проблемах в сфере энергетики и о неопределенном статусе О.Буславец. Во-вторых, это риск для самого Рината Леонидовича. Слишком уж большое и скандальное внимание привлечено к Ольге Анатольевне. Если уж и лоббировать, то делать это надо элегантнее и менее заметно. В этой связи напомню, что токсичных и конфликтных персонажей во власти не любит и Президент Зеленский.
А вообще нам (стране, Президенту, правительству) нужен стабильный и нескандальный министр энергетики.
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