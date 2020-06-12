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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Медведчук задекларировал общий бизнес с Коломойским в энергетике, металлургии и медиа

 

Пророссийский политик Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в медиа, энергетике и металлургии с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Медведчук лично заявлял, что управляет бизнесом, которым формально владеет его жена Оксана Марченко. Это сделано из-за того, что США ввели санкции против Медведчука. Известно, что Марченко владеет нефтяным бизнесом в России через компании, зарегистрированные на Кипре.

Недавно Медведчук обнародовал свою декларацию, из которой стало известно, что Марченко является бенефициарным владельцем почти сотни компаний, зарегистрированных в разных уголках мира. Эти фирмы владеют долями в украинских компаниях. В Украине партнером в бизнесе, которым совладеет Марченко, является олигарх Игорь Коломойский.

Сферы, где Игорь Коломойский и Виктор Медведчук имеют общий бизнес, можно условно разделить на несколько групп: энергетика, металлургия, логистика нефтепродуктов и медиа-бизнес.

ЧАО "Львовоблэнерго" и ЧАО "Прикарпатьеоблэнерго" - СМИ традиционно относили к сфере влияния Григория и Игоря Суркисов с мажоритарной долей собственности и условной группой "Приват" Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова с миноритарной долей.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго" записаны на пять кипрских фирм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) и Zocatini Enterprises Ltd (12,5%). Медведчук задекларировал, что конечным бенефициаром всех пяти фирм является его жена Оксана Марченко.

Доли в этих фирмах поровну оформлены на двух разных киприотов по договору траста. Киприотка Анзелика Пасенидоу, на которую оформлена половина акций Zocatini Enterprises - доверенное лицо Оксаны Марченко не только на Кипре, но и в Великобритании.

Супруги Медведчука-Марченко - возможные владельцы не менее половины каждой из этих кипрских фирм, а следовательно, суммарно они сконцентрировали менее 44% акций этого облэнерго.

На эти же кипрские фирмы записано 89% акций "Львовоблэнерго", поэтому по таким же расчетам доля семьи Медведчука может составлять до 44% акций энергокомпании. Еще около 5% акций этого облэнерго владеет кипрская Wadless Holdings Ltd. Эта фирма близка к окружению бизнесмена Игоря Коломойского. Около 42% акций ПАО "Укрнафта" принадлежит структурам, входящим в группу "Приват" Коломойского, а контрольный пакет - государственной НАК "Нафтогаз Украины".

Wadless Holdings Ltd. принадлежит 9% акций латвийского PrivatBank, основным акционером которого является украинский "Приватбанк", ранее принадлежавший Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову.

Контрольный пакет акций ПАО "Запорожьеоблэнерго" (60,2%) принадлежит государству. Более 35% акций записаны на три кипрские фирмы: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) и Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Медведчук задекларировал, что его жена является владелицей двух из них (Kerelio Commercial и Lex Perfecta) - указывает на то, что семья депутата могла сконцентрировать около 12% акций этого "Запорожьеоблэнерго".

Другую фирму-владелицу миноритарного пакета акций облэнерго, Bikontia Enteprises, в СМИ связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.

ЧАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" специализируется на производстве металлопродукции из нержавеющих и специальных сталей. Семья Медведчука является конечным бенефициаром не менее 17% акций "Днепроспецстали".

По данным Smida, более 91% акций предприятия записанные на пять кипрских фирм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). В СМИ отмечали, что контроль над заводом принадлежит так называемой бизнес-группе "Приват" и российской VS Energy Александра Бабакова, экс-депутата Госдумы России от партии "Единая Россия". Оказалось, что у предприятия есть еще один, ранее неизвестный акционер.

Виктор Медведчук внес в декларацию фирмы из структуры "Днепроспецстали" - это Gazaro Ltd, Boundryco Ltd и Crascoda Holdings Ltd. Они суммарно держат 34,2% акций крупного завода в Запорожье.

Каждой из первых двух кипрских фирм в свою очередь владеют две фирмы - по одной из Кипра, и по одной из Белиза. Эти две кипрские материнские фирмы принадлежат Марченко, согласно декларации ее мужа-депутата, то есть в Gazaro Ltd и Boundryco Ltd, значит, у нее доля минимум в 50%. Третья фирма из структуры "Днепроспецстали", задекларированная Медведчуком - Crascoda Holdings Ltd. У Марченко здесь тоже доля в менее 50%.

АО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Согласно данным Smida, 90% акций завода записанные на пять кипрских фирм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) и Halefield Holdings Ltd (7,7%). Исторически украинские СМИ причисляли завод в сферу интересов группы "Приват". Но оказалось, что почти половиной завода, похоже, владеет семья Виктора Медведчука.

Медведчук задекларировал 4 из 5 компаний-владельцев АО "Запорожский завод ферросплавов". Это - офшорные компании с Британских Виргинских островов Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd и Baikeens Investments Ltd. Эти четыре фирмы совокупно владеют 41% акций "Запорожского завода ферросплавов", и если они принадлежат Марченко полностью - то именно такова доля семьи Медведчука в этом ферросплавном заводе.

Пятая компания из структуры собственности завода - это кипрская фирма Halefield Holdings Ltd. Эта компания, вероятно, входит в состав группы "Приват", ведь в СМИ она упоминалась как одна из крупнейших фирм по объемам операций с кипрской филиалом "Приватбанка".

Именно на этот филиал "Приватбанка" Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели $5,5 млрд с украинского "Приватбанка".

В Одессе расположен крупный логистический комплекс, специализирующийся на перевалке нефти и сжиженного газа. Его представляют четыре компании: ЧАО "Синтез Ойл", ОАО "Эксимнефтепродукт", ОАО "Одеснефтепродукт" и ООО "Укрлоудсистем", которые оперируют причалами в Одесском порту.

Владельцами всех этих четырех одесских предприятий являются кипрские фирмы: Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd и Inofos Management Ltd. В каждой из них имеет свою долю семья Медведчука. По данным кипрского реестра юридических лиц, собственником 10% акций каждой из них является кипрская Tominersa Investments Ltd, которую задекларировал Виктор Медведчук. Таким образом, суммарная доля семьи народного депутата в компаниях Одесского перевалочного комплекса составляет около 10%.

"Синтез Ойл" поставляла уголь на государственную компанию "Центрэнерго" по ценам выше рыночных. Именно на компанию "Синтез Ойл" был зарегистрирован Volkswagen Multivan - автомобиль с охраной, которая сопровождала Владимира Зеленского.

Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1". Его жена Оксана Марченко - конечный владелец компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1". Сайт телеканала сообщает, что компанию контролирует только бизнесмен Игорь Суркис.

Другим крупным совладельцем "1 + 1" является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала. Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы - "2 + 2" (ООО "Гравис-Кино"). Она контролирует здесь долю размером в 24,51%.

Как и в случае с "1 + 1", на официальном сайте телеканала "2 + 2" указано, что компания Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но не имеет данных о причастности к ней супруги Медведчука-Марченко.

Медведчук причастен и к другому телеканалу группы - "ТЕТ" (ЧАО "ТК "ТЕТ"). В Smida владельцем 100% акций ЧАО указана кипрская Bredgat Holdings Ltd. Согласно данным кипрского реестра юридических лиц, ею владеет другая кипрская фирма - CME Cyprus Holding II Ltd. Именно эта компания через цепочку других компаний является владельцем 70% акций ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1". Согласно данным, которые обнародовали на "1 + 1", Bolvik Ventures LTD принадлежит почти 25% CME Cyprus Holding II Ltd.

Н сайте "Оппозиционной платформы за жизнь" появилось сообщение со ссылкой на адвоката Игоря Кириленко, "представляющего интересы Виктора Медведчука". В нем говорится о том, что еще в 2012 году Виктор Медведчук, а с 2016 года - его жена Оксана Марченко, через ряд компаний стали владельцами 33,33% акций компании Bolvik Ventures LTD. "Оксана Марченко обладает 8,22% акций телеканала "1 + 1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ", - говорится в сообщении.
По материалам: БизнесЦензор
 

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