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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Серые кардиналы киевской политики : Как Комарницкий подвинул Столара

09:32 10.06.2020 |

Политика, Киев

 Ігор Петренко / Depo.ua

Накануне старта кампании по местным выборам выясняем, кто стоит за кулисами столичной политики. И являются ли эти люди действительно самостоятельными фигурами.

Уже не первый год едва ли не самыми влиятельными фигурами в киевской властной среде СМИ и эксперты называют Дениса Комарницкого и Вадима Столара. Кто эти люди? Каковы границы их самостоятельности в принятии ключевых решений?

Буря вокруг киевского мэра, которую прошлой осенью поднял тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан, давно улеглась. То наступление связывали с интересами не только Богдана, но и тогдашнего нардепа Александра Ткаченко. Обоих их СМИ относят к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. Причем блицкриг завершился неожиданно для его инициаторов - отставкой самого президентского администратора, а не отодвиганием от реальных рычагов власти и денежных потоков Виталия Кличко. И едва ли не главным следствием тех событий стало охлаждение в отношениях мэра со столичным предпринимателем и политиком, бывшим акционером банка-банкрота CityCommerceBank, совладельцем киевского бизнес-центра 101 Tower Вадимом Столаром, которого не только связывают (эти данные не доказаны в судебном порядке) с рядом скандальных застроек в столице, но и называют "куратором №1" киевской власти.

После "развода" с Кличко Столар не исчез с политической сцены, а попал в Верховную Раду как №11 избирательного списка медведчуковско-бойковской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В статусе нардепа он занялся финансированием нового городского информационного телеканала Kyiv.live, создаваемого, в том числе, с прицелом на следующие парламентские выборы для продвижения идей ОПЗЖ в Киеве.

Одновременно Столар активно позиционируется в дружественных ему СМИ как меценат, который помогает больницам столицы во время карантина. Вообще это очень известная в посвященных бизнес- и политических кругах крупнейшего города Украины фигура. Несмотря на молодость (Столару 37 лет, и значительная часть активной карьеры у него, вероятно, впереди), в политике он уже полтора десятилетия. И все это время поочередно присоединяется к силам, которые находятся поближе к власти.

Стартовав с семейного бизнеса, в 2006 году Вадим Столар стал депутатом Киевского областного совета от "Нашей Украины". Но вскоре сменил партию Ющенко на среду Януковича. В 2007 году его избирают депутатом Верховной Рады как №212 в списке Партии регионов. После Революции достоинства переходит в статус внефракционного. В пассиве Вадима Столара - две проигранные парламентские кампании по округу на Оболони: в 2012 году уступил представителю оппозиционной тогда "Батькивщины" Александру Бригинцу (интересный нюанс: понимая настроения киевлян, Столар участвовал в кампании не как регионал, а как самовыдвиженец, и очень активно работал на округе), а в 2014-м проиграл командиру полка "Азов" Андрею Билецкому.

"Утешительным призом" для Столара стало добытое им в 2014 году депутатство в Киевсовете (баллотировался вновь на Оболони и вновь как самовыдвиженец). Был первым заместителем председателя комиссии горсовета по вопросам бюджета. В 2015 году медиа назвали Столара "теневым" руководителем городского штаба БПП на местных выборах. Его влиятельность приобрела такие масштабы, что в 2018 году журналист Юрий Бутусов жаловался в "Фейсбуке", что Киевом руководит не Кличко, а "непубличный человек без всяких должностей". Конечно, речь шла о Вадиме Столаре.

В 2017-м журналисты-расследователи увидели этого мужчину на частном самолете рейса из Неаполя вместе с Виталием Кличко и еще одним влиятельным тогда застройщиком, руководителем корпорации "Укрстрой", нардепом Максимом Микитасем. Впрочем, сегодня Кличко активно отрекается от отношений с человеком, которого не так давно за общим столом называл другом (это видео соцсети активно распространяли в разгар "битвы за Киев" Кличко с Богданом).

 

После триумфа "новых лиц" Столар нашел себя в "старой доброй" среде экс-регионалов: сейчас возглавляет Киевскую городскую организацию ОПЗЖ. Среди депутатов парламента от этой партии обозреватели насчитывают где-то полдесяток "людей Столара" - практически мини-группу влияния.

Итак, инициированный Банковой скандал и обвинения Андрея Богдана повлекли изменения среди так называемых серых кардиналов. Как о новом кураторе процессов в столице заговорили о Денисе Комарницком. Точнее, фигура эта на Крещатике далеко не новая. Его относят к группе, созданной в середине 2000-х бывшим киевским мэром Леонидом Черновецким. В частности, Комарницкий был депутатом Киевсовета с 2008 года, возглавлял там фракцию Блока Черновецкого. В свое время занимал должность главы наблюдательного совета "Киевгорстроя".

Но вернемся в наши времена. 31 октября 2019 года сотрудники СБУ обыскали офис Комарницкого. Перед тем нардеп VIII созыва, экс-"свободовец" Юрий Левченко сообщил, что Кличко якобы договорился с кем-то влиятельным в Офисе президента о назначении новых неофициальных "кураторов" столицы. Прозвучали и имена - депутата от "Слуги народа", ресторатора с волнующим прошлым Николая Тищенко и упомянутого Комарницкого. Как утверждал Левченко, смена "смотрящих" дала мэру возможность спастись от наступления "зеленых" на его полномочия.

Тогда телеканал "1+1" посвятил обыску отдельный сюжет. Между прочим, речь шла о том, что фамилия Комарницкого фигурирует в деле о хищении бюджетных средств где-то вокруг Киевгоргосадминистрации. А по словам Левченко, бывший депутат Киевсовета якобы отвечал за создание и исправное функционирование легендарных избирательных "сеток" одного мэра. Не забыли журналисты телеканала Коломойского и об осуждении Комарницкого к двум годам условно. В 2011 году Шевченковский райсуд Киева признал его виновным в краже документов, 20 тысяч долларов и избиении адвоката - есть данные, что в 2005 году возле столичного БТИ в конфликте за право собственности на предприятие "Книга" пострадал юрист из группы юриста Андрея Портнова.

О причастности Дениса Комарницкого к "схемам" заговорил еще один источник: нардеп от "Слуги народа", которого некоторые связывают с интересами Андрея Богдана, Гео Лерос. До сих пор он был известен попытками разоблачений относительно брата нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака, которые не имели продолжения в правовых рамках. С многочисленными деталями сообщив в "Фейсбуке", что передал НАБУ "очень резонансную информацию" о якобы коррупционной деятельности "главного героя и организатора схем" Дениса Комарницкого, "его крыши" - депутата Николая Тищенко и кума последнего Андрея Ермака, депутат-разоблачитель утверждает, что "засветил" связи нынешних сильных киевского мира сего. В частности, депутат напоминает, что Комарницкий вместе с Аллой Шлапак были руководителями избирательного штаба Николая Тищенко во время парламентской кампании в 2019 г. "Сейчас Комарницкий курирует строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия города", - пишет Лерос.

Столар, Комарницкий, Шлапак - этот список преимущественно непубличных лиц, которых относят к серым кардиналам в киевском бомонде, мы позже продолжим - на самом деле несамостоятельные игроки. Даже по последним конфликтами просматриваются интересы тех, кто стоит еще выше в пищевой цепочке нашей политики на общегосударственном ее уровне. С другой стороны, без "решал", которые могут "сделать выборы" на уровне Киева, "старшим товарищам" сложно будет показать хороший результат. Поэтому эта связь - двусторонняя. Есть и третья сторона - избиратель, который своим молчаливым безразличием все, что творится в столице и стране, одобряет. А некоторые и вообще верят, что "надо просто прекратить воровать".
 

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