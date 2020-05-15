Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах

Ігор Петренко / Depo.ua

Член фракции ОПЗЖ Вадим Столар планирует новый телепроект - городской информационный телеканал Kyiv.live. Сразу возникает вопрос, насколько это выгодные капиталовложения, учитывая засилье информационных каналов в стране.

Создавать новый вещатель будет телепродюсер Алексей Семенов. По данным СМИ, ранее он запускал и перезапускал телеканалы "112 Украина", NewsOne, "Прямой", а в июне 2019-го возглавил информационный холдинг нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который фигурально называют "медведчуковским пулом" ("112 Украина", NewsOne и ZIK). Штаб-квартирой будущего городского канала выбрано пафосное место: бизнес-центр "Парус" в центре столицы. Столар подтвердил намерение создать "независимый региональный канал". Говорит, что "в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для жителей проблемы". Также каналы планируют и в других городах. Инвестируют $5 млн.

По поводу "независимости", то здесь, учитывая пребывание Столара в ОПЗЖ и его бэкграунд в столице, могут возникнуть сомнения. Более похоже на попытку партии Бойко - Медведчука усилить свое влияние на столичный электорат через новые форматы донесения информации. В видео на странице будущего канала в соцсетях продюсер Семенов анонсирует: журналисты будут посещать районы столицы, где в прямом эфире, к примеру, будут искать ямы на дорогах и измерять их глубину. А дальше будут оставаться в эфире, пока к ним не приедут коммунальные службы и не начнут устранять проблему. Такое вот реалити-шоу, "Ревизор" коммунальных проблем, должно понравиться определенной части избирателей. Однако сразу возникает вопрос: насколько широкой будет его аудитория. Ведь подобные проекты были и раньше.

Здесь можно вспомнить телевизионный канал "Сити", владельцем которого называли экс-депутата Александра Третьякова. Был еще проект "Газета по-киевски" (и еще несколько ".. по-..." в ряде крупных городов страны), инвестором которого считался олигарх Игорь Коломойский. Во времена президента Виктора Януковича в 2011 году издание закрыли на фоне подозрений в давлении власти на миллиардера из Днепра. С тех пор действительно профессиональные и независимые городские информационные ресурсы в Киеве так и не появились. Видимо потому, что как бизнес-проекты подобные медиа доходов не принесут. А вот политические дивиденды от них получить можно. На это, видимо, и делается расчет в данном случае, ведь для поиска ям в Киеве можно было привлечь тот же канал "112 Украина", не создавая для "ревизоров" отдельную информационную площадку.

Следует учитывать еще один важный момент: раскрутить полноценный канал до местных выборов его учредители не успеют. Но выпущенные в люди стримеры вполне способны спровоцировать несколько громких скандалов - куда-то их пускать не будут, а где-то нарвутся на силовой конфликт. Отсюда простой вопрос: кто основная мишень Kyiv.live? Если мэр Киева Виталий Кличко, а он в глазах обывателя виноват за каждый мат, написанный на стенах подъездов, тогда зачем Столару "мочить" мэра, с которым еще недавно у него были довольно хорошие отношения? Если же главными бабаями будут начальники ЖЭКов или чиновники среднего звена, то такой канал сдуется уже через несколько месяцев.

Есть еще вариант: Столар сам собрался в мэры. Учитывая рейтинги ОПЗЖ в Киеве, это дело бесперспективное, но стоит отметить, что в последнее время этот депутат довольно активно пиарится в СМИ, в том числе в качестве благотворителя, который помогает больницам во время карантина. Поэтому если Столар будет баллотироваться, то Kyiv.live вполне способен стать в его руках как орудием против столичной власти, так и против ее оппонентов. Ведь есть правило - не важно, что происходит на самом деле, важно, как это покажут и расскажут в СМИ. Причем не исключено, анонсированный телеканал может работать в связке с другими каналами медиахолдинга, - они по необходимости будут усиливать его сигнал.

И главное - после местных выборов этот канал никуда не денется. То есть коммунальными проблемами можно будет клеймить и этого мэра, и другого, если Кличко случайно проиграет. В конце концов, он идеологически не будет отличаться от "112 Украина", NewsOne и ZIK, поэтому вполне пригодится для продвижения политики ОПЗЖ в Киеве с прицелом на парламентские выборы.