Крым, вода и угроза большой войны. Почему оптимизм власти пугает не меньше цинизма Путина

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

По мнению Рефата Чубарова, у Путина нет другого способа решить остро стоящий вопрос с водой, кроме как продвинуться вглубь Херсонской области до Новой Каховки.

Тема подачи Украиной воды в оккупированный Крым практически не уходит из украинского информпространства. Это говорит не только о ее важности и актуальности, но также намекает на то, что проблема обсуждается в коридорах власти, за закрытыми дверями, ведь дыма без огня не бывает.

На днях вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

"Если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - сказал Резников.

Безусловно, власть усвоила осенний урок реакции общества на зраду, и сейчас ее представители публично транслируют лишь согласованную позицию о том, что никто подавать воду в Крым, или продавать ее, как об этом говорил глава фракции "слуг" Давид Арахамия, не будет. Это, в частности, недавно подтвердили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и народный депутат, глава бюджетного комитета Юрий Аристов. Последний отметил, что продажа воды оккупантам была "просто идеей", но сейчас об этом никто даже не думает.

Тем не менее за год власти Зеленского и "слуг" украинцы уже привыкли с недоверием относиться даже к твердым обещаниям. В истории с водой в Крым оно подкрепляется, в частности, новостями о том, что часть программы деоккупации Крыма, которую начали разрабатывать в Минреинтеграции, будет закрытой - об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Из того же ряда - новость о строительстве на Чонгаре транспортного хаба, "крутой штуки", как выразился Зеленский прошлой осенью, анонсируя начало строительства. Развивать инфраструктуру Херсонской области, конечно же, важная задача, но все ли в порядке на Банковой с приоритетами?

По мнению главы меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, у Путина нет другого способа решить остро стоящий вопрос с водой, кроме как продвинуться вглубь Херсонской области до Новой Каховки. Чубаров считает, что сейчас в Крыму нет дефицита воды до такой степени, чтобы людям было нечего пить или нечем помыться, однако "не хватает воды для промышленных нужд, для военных гарнизонов, не хватает воды для того, чтобы привлекать туда своих людей (переселенцев из России - "ДС")".

Так что должна строить Украина на административной границе с Крымом? Логистические хабы или глубоко эшелонированную оборону? Здесь можно вспомнить недавний эпизод, когда 30 мая с линии соприкосновения в районе административной границы с Крымом российским спецназом во время несения службы был выкраден старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Это не первый подобный случай, и, похоже, правы те, кто говорит об очевидной слабости украинской обороны на крымском направлении. Это может означать, что продвинуться вглубь Херсонщины российскому спецназу будет не так уж и трудно.

Будет ли готов в таком случае нынешний главнокомандующий отдать приказ об отражении атаки всеми силами и средствами? Или в ответ на "зеленых человечков" в Новой Каховке на Банковой будут кричать о попрании международного права, требуя срочных переговоров в каком-то новом формате? Пока это чисто риторические вопросы, что, однако, не означает отсутствия угрозы подобного удара. Тем более сейчас, когда Россия фактически загнана в угол падением экономики, ценами на нефть и газ, а рейтинги Путина идут вниз. Такая комбинация факторов может подтолкнуть Кремль к решению об очередной "маленькой победоносной войне".

Между тем во власти царит оптимизм. Например, Алексей Резников считает, что на данный момент не существует угрозы продвижения российских войск вглубь территории Украины. "Я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может, тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии", - заявил чиновник.

Подобный оптимизм власти пугает не меньше цинизма Путина.