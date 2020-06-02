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Резников считает, что сегодня нет угрозы полномасштабной войны России против Украины
08:32 02.06.2020 |
Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников считает, что на сегодняшний день нет угрозы полномасштабной войны России против Украины, но остается вызов, с которым Украина живет уже шесть лет.
"Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тыс. украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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