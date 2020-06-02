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Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: «маяки» и дедлайны
14:19 02.06.2020 |
5 июня Международный валютный фонд должен одобрить новую кредитную программу для Украины на 5 млрд долларов, ЭП стало известно, на что будет ориентироваться МВФ в оценке действий правительства.
Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.
Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов дать еще могут измениться.
В частности, в июне этого года должно состояться утверждение планов работы с проблемными активами госбанков НБУ и Совета по финансовой стабильности.
В устав "Нафтогаза" до сентября этого года должны внести изменения, которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития.
Также к сентябрю в закон о Высшем совете правосудия должны внести изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП.
В законе о банках и банковской деятельности должны изменить в частности, требования по структуре капитала и к самому капиталу.
Также для Фонда гарантирования вкладов физлиц планируется ужесточение процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц. Соответствующие изменения в законодательство должны произойти в сентябре этого года.
Правительство должно обеспечить до сентября 2020 года, то что новые договоры на коммунальные услуги (в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах) заключены и принято упрощенную процедуру переключения поставщиков газа.
В марте следующего года должен пройти аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом.
На сентябрь 2020 также планируется разработка новых оргструктур ГТС и ГНС, будут оперировать двух юрлица, состоящий из центрального офиса и территориальных подразделений.
Запуск ГТС и ГНС, как единых юрлиц должен состояться в январе 2021.
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