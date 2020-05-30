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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Последняя валютная неделя мая завершилась на позитивной для гривны ноте

23:36 29.05.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

29 мая курс доллара опустился на 6 копеек, и межбанк закрылся в рамках 26,82-26,85 грн/$. На наличном рынке он потерял 5 копеек. Средний курс продажи американской валюты находился в рамках 27,0-27,10 грн/$, покупки - 26,65-26,80 грн/$.

Как шли торги

Безналичные торги оживили крупные игроки. Доллар скупали Нацбанк (приобрел $20 млн) и Ситибанк - по разным оценкам скупил $20-30 млн. А из числа крупнейших валютных продавцов выделяли Укргазбанк. Котировки поднимались до 27,93 грн/$, а под вечер скатились вниз.

"Финальные торги мая начались с активного предложения, которое оперативно "взял на себя" регулятор, выкупив дежурные $20 млн по 26,86 грн/$. Он несколько оживил спрос, и дал возможность котировкам ненадолго уйти вверх. Но подорожание достаточно быстро исчерпало себя, и произошел откат к 26,85 грн/$. Эта отметка станет стартовым индикатором лета-2020", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем торгов на межбанке сократился почти вдвое, и оказался на уровне $96 млн - привычная история для пятницы. Хотя и без инцидента не обошлось: межбанковская площадка Bloomberg Matching зафиксировала почти $400-миллинный объем сделок, но он оказался фейковым. Потом система распознало ошибку на $300 млн и скорректировала данные. Что стало ее причиной - никто не объяснил, хотя на этот счет были разные версии: и сбой в Bloomberg, и техническая ошибка банка-участника. Из-за карантина ряд банковских казначеев работает из дома, и ошибки стали возникать чаще.

На протяжении торгов финансисты обсуждали две темы:

* Поступления средств от внешних кредиторов. Сегодня Еврокомиссия одобрила выделение нашей стране €500 млн. А также Reuters со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщил о том, что 5 июня состоится заседание совета директоров МВФ, на котором должно быть принято решение о выделении Украине первого кредитного транша по новой кредитной программе. Фактическое перечисление средств может произойти на следующий день, в субботу, 6 июня. Напомним, что ожидаемый размер первого транша - $1,9 млрд (общая сумма программы составит $5 млрд).

* Слухи о кадровых перестановках в валютном руководстве Национального банка в июне.

"От объема привлеченных от внешних кредиторов средств будут зависеть суммы внутренних заимствований Минфина. Чем больше и быстрее страна получит от МВФ и Евросоюза - тем в меньшем объеме может размещать облигации внутреннего госзайма. Долговая позиция будет корректироваться по ходу, и банки будут менять свои планы по покупкам ОВГЗ, а возможно и по необходимым объемам привлекаемого от Нацбанка рефинансирования", - заметил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Впрочем, пока у Министерства финансов достаточно обширные планы по привлечениям. Оно заявило на следующий вторник, 2 июня, размещение сразу 5 выпусков ОВГЗ. Все в дополнение к ранее проданным гособлигациям, и все безлимитные:

* 3-месячные в дополнение к выпуску сентября 2017 года на 6,9 млрд грн под 14,5% годовых;
* 6-месячные в дополнение к выпуску от 13 мая 2020 года на 7,9 млрд грн под 10,33% годовых;
* 9-месячные в дополнение к выпуску от 19 мая 2020 года на 6,5 млрд грн под 11% годовых;
* 12-месячные в дополнение к выпуску от 19 мая 2020 года на 4,2 млрд грн под 10,97% годовых;
* 1,5 годовалые в дополнение к выпуску июля 2019 года на 6,6 млрд грн под 16,42% годовых.

На фоне положительных новостей от МВФ и ЕС спрос на бумаги может быть неплохим. Однако Минфин, если не будет нуждаться в большом объеме средств, может отменить ряд выпусков. Он так уже поступал.

Валютный зампред Нацбанка и другие слухи по НБУ

Вторая новость дня касается слухов, которые пошли о заместителе председателя Нацбанка Олеге Чурие. Он отвечает в правлении НБУ за валютную политику регулятора. Сплетники уверяют, что у Чурия в июне 2020 года заканчивается срок контракта, и стоит вопрос о его дальнейшей работе в Национальном банке. Вопрос - между правлением регулятора и его Советом. При этом говорят, что председатель НБУ Яков Смолий лоббирует продление контракта Чурия и хочет оставить его на должности.

Однако в Совете Нацбанка, который утверждает членов правления регулятора, не очень довольны работой валютного зампреда, и могут не проголосовать за его сохранение на этом посту. Зампреда упрекают в чрезмерном укреплении гривны. А также в том, что иностранных держателей гривневых ОВГЗ свободно пустили на наш финансовый рынок без нужного инструментария (без организованного вторничного рынка) и противовесов. Чем создали дополнительные курсовые риски для украинской валюты, а также возможности для спекуляций и злоупотреблений.

Впрочем, точка в этом вопросе еще не поставлена, и дело обрастает новыми слухами. Рассказывают, что в случае непродления контракта в Национальном банке Олег Чурий может перейти на работу в государственный Укрэксимбанк к недавно назначенному на пост председателя Евгению Мецгеру (бывший зампредседателя правления Укргазбанка).

Конечно, все это неподтвержденная информация, которую официально пока не комментируют. Однако финансисты уже задались вопросом: кто может занять место Чурия, в случае ухода из НБУ? Была версия о том, что это может быть директор департамента открытых рынков Нацбанка Сергей Пономаренко, однако она рассыпалась после нелестных отзывов о его работе некоторых членов Совета Национального банка. Потому интрига вокруг кресла одного из ключевых зампредов регулятора сохраняется.

Курс доллара на лето

Решение Евросоюза по кредитованию Украины и информация по выделению транша МВФ положительно настроила валютный рынок. Казначеи перестали говорить о девальвации гривны. Считается, что с начала лета может возобновиться укрепление нацвалюты. В понедельник, 1 июня, ждут открытия межбанка в рамках 26,80-26,88 грн/$, с возможным снижением доллара.

Поступления от западных кредиторов в июне пополнят золотовалютные резервы Нацбанка. Они оседают там даже, когда средства идут Кабмину на покрытие дефицита госбюджета, валюту конвертирует НБУ: выкупает у правительства доллар/евро и отдает ему гривну. Растущий валютный запас поддержит гривну.
 

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