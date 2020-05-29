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Пока без транша: Украины нет в повестке заседаний Совета директоров МВФ
13:50 29.05.2020 |
Совет директоров Международного валютного фонда пока не включил вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Этот орган должен принять окончательное решение по программе.
Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.
График заседаний Совета директоров МВФ расписан до 5 июня.
В частности, 29 мая Совет директоров рассмотрит запрос Бангладеш на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования и доступ к инструменту быстрого финансирования.
Кроме того, 1 июня Совет директоров рассмотрит вопрос пересмотра программы для Гондураса, запрос Соломоновых островов на выплату средств по программе быстрого кредитования, а также запрос Багамских островов на доступ к инструменту быстрого финансирования.
На 3 июня запланирован пересмотр программы с Барбадосом.
Кроме того, 5 июня будет рассмотрен запрос Папуа-Новой Гвинеи з на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования
Напомним, МВФ и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов.
Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.
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