Финансовые новости
- |
- 28.05.20
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин засекретил реестр концессионных договоров
Кабинет министров исключил реестр концессионных договоров из перечня наборов данных, обязательных для публикации в форме открытых данных.
Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, такое изменение обусловлено потерей силы закона Украины «О концессиях» 20 октября 2019 года, которым было предусмотрено, что Фонд государственного имущества является распорядителем реестра концессионных договоров и обязан его публиковать в форме открытых данных.
Согласно новому закону «О концессии», распорядителем реестра стало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о концессии, который предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора и право государства заменить концессионера.
17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Красочный оборвыш. Зачем Шмыгалю программа-невидимка по спасению экономики
|Кабмин засекретил реестр концессионных договоров
|«Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор». Как далеко Зеленский может зайти в преследовании предшественника
|Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое
|Пойдет ли украинское правительство на либерализацию рынка газа с 1 июля?
|Доллар 26 мая дорожал из-за новой волны вывода иностранцами денег из ОВГЗ
|Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук
|«Приват» добивается усиления собственной монополии и повышения цен — мнение
Это интересно
|Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
|Xiaomi представила беспроводные наушники-вкладыши Redmi Earbuds S с игровым режимом
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров
|В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%