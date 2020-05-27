Доллар 26 мая дорожал из-за новой волны вывода иностранцами денег из ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Доллар продолжают плавно и аккуратно поднимать наверх. 26 мая его курс на межбанке подрос на 6 копеек, и оказался под закрытие торгов в рамках 26,93-26,95 грн/$. В наличном варианте все оказалось дороже.

Средний валютный ценник в кассах банков прибавил 10 копеек на продаже, и оказался на 27,0-27,15 грн/$. А покупке его повысили только на 5 копеек - до 26,70-26,80 грн/$.

Безналичная торговля заметно оживилась, ее объем оценили на уровне $150 млн. Это настоящий прорыв после вялых вчерашних торгов на $70 млн (из-за выходного в США).

"Активность на межбанке действительно заметно возросла, что явно ощущалось после вчерашней торговли на условиях tom (поставка валюты на следующий день). Оживление произошло на фоне начала календарного сезона возмещений по НДС, после которого обычно сокращаются валютные продажи. Также желания продавать валюту может поубавиться из-за растущего тренда - участники торгов могут ожидать лучшего курса", - прокомментировал общий настрой рынка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанка снова не было на торгах, банки уже успели забыть о его покупках доллара. Зато там вовсю хозяйничал Ситибанк, который сегодня назвали главным скупщиком доллара. Казначеи рассказали, что он конвертировал в валюту гривну, вырученную от продажи старых портфелей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), которые сформировали нерезиденты. Вероятно, в НБУ сочли эту причину уважительной для того, чтобы перестать скупать доллар в золотовалютные резервы Украины. Уступили место иностранцам - им наша валюта нужнее.

Это не пустые слова, а данные, подкрепленные статистикой самого Национального банка. Из нее видно, что гривневый портфель ОВГЗ нерезидентов за 25-26 мая сократился сразу на 1,18 млрд грн - со 104,75 млрд грн до 103,57 млрд грн. В целом не самый рекордный объем, на пике оттока капитала в марте выводилось и больше. Но если учесть, что этот объем бумаг был продан лишь за два дня, да еще на малоликвидном рынке в карантин, - то он покажется нешуточным.

1,18 млрд грн - это около $44 млн. Немного для активного рынка. Но с учетом того, что еще вчера весь суточный объем торгов на межбанке составлял мизерные $70 млн, это весомая сумма.

Возобновившиеся распродажи гривневых ОВГЗ нерезидентов стали одной из причин, по которой Минфин сегодня провел совсем небольшое размещение новых выпусков своих гособлигаций. Прогнозы не оправдались. Правительство привлекло от бумаг совсем мало - лишь 1,04 млрд, когда от них ждали повторения объемов предыдущих недель (10-21 млрд грн).

Перед самым размещением Минфин поменял квалификацию на своих выпусках - установил на 3-х и 6-месячном выпусках лимиты по 500 млн грн (изначально они были безлимитными), а по одному отклонил все заявки. В итоге чиновники по минимуму разместили три вида ОВГЗ из изначально заявленных четырех:

* 3-месячные на 524 млн грн под 10,19% годовых;

* 6-месячные на 199 млн грн под 10,33% годовых;

* 12-месячные 314 млн грн под 10,97% годовых.

"На размещении новых выпусков гособлигаций сказались распродажи ОВГЗ, которые устроили нерезиденты. Бумаги старых выпусков перепродавались с доходностью 12-12,5% в то время как новые предлагались дешевле 11% годовых. Потому к иностранным портфелям было больше интереса. На это мог наложиться и другой фактор - отсутствие острой потребности в финансировании бюджета в мае", - прокомментировал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Отсутствие дефицита бюджета, который нужно перекрывать, несколько удивляет. В 2020 году еще не было ни одного месяца с бездефицитным бюджетом, потому экономисты с нетерпением ждут отчета Госказначейства по итогам текущего месяца. Если какие-то статьи госбюджета окажутся недофинансированными, к Министерству финансов возникнут вопросы.

Впрочем, это не единственная причина для беспокойства. Еще одна даст о себе завтра: 27 мая Минфин выплатит крупный купон (проценты) по старым ОВГЗ - на 1,6 млрд грн. А с учетом того, что 25-26 мая министерство выплатило процентов по другим бумагам на 575 млн грн, в итоге на финансовый рынок выльется крупная гривневая сумма - 2,2 млрд грн. Какая ее часть в гривне и останется, а какая будет пущена на покупку доллара - неизвестно. Но давление на курс гривны наверняка усилится.

Усиление давления будет особенно ощутимым с учетом сокращения валютных продаж. Ранее финансисты говорили о том, что меньше продавать доллара стали агропредприятия (закончившие посевную), но завтра сократить свои экспортные продажи могут еще и металлургические заводы. Поскольку сегодня вечером Госказначейство выплатило возмещений по НДС на 2,4 млрд грн, и, говорят, часть средств ушла сталеварам.

Потому завтра валютное предложение на межбанке имеет все шансы уменьшиться, а спрос подрасти из-за процентов по ОВГЗ. Исходя из этого, одни казначеи прогнозируют на 27 мая подорожание безналичного доллара до 27,0 грн/$, а другие и вовсе до 27,10 грн/$.