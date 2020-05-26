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Информация об агентстве
Минфин 26 мая снизил ставку доходности ОВГЗ и привлек в бюджет 1 миллиард гривен
По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 1037 млн грн, снизив ставки по краткосрочным ОВГЗ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев.
"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным - 10,33% (уменьшение на 45 б.п.).
При этом, Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривен", - говорится в сообщении.
По 9-месячным бумагам аукцион не состоялся.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 26 травня 2020 року
|
Номер розміщення
|
43
|
44
|
45
|
46
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000198873
|
Дорозміщення
UA4000209225
|
Дорозміщення
UA4000209373
|
Дорозміщення
UA4000209381
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
500 000
|
500 000
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
26.05.2020
|
26.05.2020
|
26.05.2020
|
26.05.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
27.05.2020
|
27.05.2020
|
27.05.2020
|
27.05.2020
|
Дати сплати відсотків
|
19.08.2020
|
-
|
-
|
-
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
72,50
|
-
|
-
|
-
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
14,50%
|
11,28%
|
11,00%
|
10,97%
|
Термін обігу (дн.)
|
84
|
182
|
273
|
357
|
Дата погашення
|
19.08.2020
|
25.11.2020
|
24.02.2021
|
19.05.2021
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
1 336 684 000
|
228 986 000
|
1 225 000 000
|
1 247 820 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
500 000 000
|
208 986 000
|
0
|
347 820 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
6 930 730 000
|
7 914 822 000
|
6 480 484 000
|
4 157 380 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
7
|
5
|
3
|
8
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
4
|
4
|
0
|
7
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
11,00%
|
11,00%
|
11,24%
|
11,24%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
9,99%
|
9,99%
|
11,24%
|
10,95%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
10,25%
|
10,95%
|
0,00%
|
10,97%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
10,19%
|
10,33%
|
0,00%
|
10,97%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
524 094 506,08
|
198 745 514,30
|
0,00
|
314 116 524,88
|
|
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