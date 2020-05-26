Курс доллара могут раскачать на слухах о проблемах с МВФ и эмиссии гривны

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютная неделя на межбанке началась с затишья. 25 мая безналичный доллар потерял 1 копейку, и остановился вечером в рамках 26,86-26,89 грн/$.

На наличном рынке валютные ценники поднялись на 5 копеек: на продаже закрепились на 26,95-27,05 грн/$, на покупке - на 26,65-26,75 грн/$. При этом финансисты отмечали небольшой спрос на "американца" со стороны населения.

Безналичные торги в Украине происходили на фоне неработающего американского рынка.

В США сегодня День Поминовения (Memorial Day), банки не работают и долларовые платежи не проводят. Потому у нас можно было либо проводить сделки лишь на условиях tom, либо работать через евро. Потому объем торгов был минимальным: сократился с пятничных $100 млн до $70 млн. Нацбанка и Ситибанка на торгах не было.

"Из-за выходного в США мы увидели осторожный старт безналичных торгов с широким спрэдом, низкую активность, скромные объемы и высокую чувствительность к выходам крупных продавцов или покупателей. В целом динамика котировок была умеренной, преимущественно в диапазоне 26,85-26,9 грн/$", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом финансисты активно обсуждали завтрашнее размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма. Не исключается снижение ставки (в среднем на 0,25% годовых) для этих бумаг, и ожидается достаточно крупный объем продажи. Ведь выделение кредитного транша от МВФ по новой кредитной программе stand by откладывается на неделю-другую.

Из-за того, что она должна утверждаться руководством Международного валютного фонда. А дефицит украинского бюджета в мае может быть крупным и его нужно покрывать.

"Не исключается достаточно серьезное размещение ОВГЗ - на 15-20 млрд грн", - спрогнозировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Это одна из ключевых тем дня. Всего их было три:

• Размещение ОВГЗ. Последует ли за ним крупное рефинансирование госбанков-покупателей долговых бумаг - неизвестно. Нацбанк немного выдал своих кредитов в пятницу, 22 мая: 6 банков получило 1,46 млрд грн на 84 дня. Но эксперты уверены, что это средства под текущую ликвидность небольших банков. Под крупное размещение ОВГЗ могут ссужаться куда более солидные суммы.

• Пять условий МВФ для выделения второго кредитного транша: работа госбанков над кредитными невозвратами (читай - выбивание долгов Коломойского перед "Приватбанком"), изменение устава НАК "Нафтогаз", оформление юрлиц в налоговой и таможне, новая процедура конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия (чтоб допустить международных экспертов к отбору членов ВСП) и отчет по финансированию мер по борьбе с COVID-19. Самыми сложно выполнимыми назвали банковские требования и требования по ВСП. И на финансовом рынке это привело к появлению слухов о том, что новых траншей (после первого в 1,9 млрд, который уйдут на покрытие дефицита бюджета) может и не быть.

• Предполагаемое снижение Нацбанком 11 июня своей учетной ставки с 8% до 6%, и небольшое повышение инфляции в Украине, необходимое для промышленных производителей.

"Нужно понемногу разогревать инфляцию, об этом сегодня говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. Но, конечно, все нужно делать взвешенно и аккуратно. Чтобы индекс потребительских цен не остановился на уровне 20%. У Нацбанка есть для этого все инструменты", - заверил Невмержицкий.

Кстати, тема инфляции активно обсуждается по всему миру. На Западе также хотят поднять цены для поддержки производителей. Чтобы поддержать бизнес и удешевить госдолг. Правда, все это порождает серьезные макроэкономические риски в мировых масштабах.

"Самое главное в будущем кризисе заключается в том, что лечить инфляцию миру нечем. Мировая экономика сегодня практически полностью беззащитна против инфляции. Ведь мир по разным оценкам накопил долгов в размере от 300% до 400% от ВВП. Мир напечатал огромное количество денег, которые невозможно изъять. Ведь даже, если предположить, что американский Федрезерв резко поднимет свою ставку, это действие не уменьшит баланс ФРС. Ведь он на напечатанные доллары купил долговые бумаги правительства США. И чтобы изъять эти доллары из экономки регулятору придется продать американский госдолг. А это действие обрушит долговой рынок Америки", - считает аналитик инвестгруппы "Универ" Михаил Федоров.

Решиться ли президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на такое - эксперты не берутся предсказывать. Однако хором говорят, что шанс на такой сценарий в разгар пандемии COVID-19 и правда есть.

В Украине пока ориентируются на инфляцию в районе 6-7%, но этот показатель точно вырастет при дальнейшей эмиссии гривны, которая пока идет достаточно медленно. На курсе гривны она не сказывается из-за медленного снятия коронавирусных ограничений и вялой раскачки бизнеса, который еще долго будет приходить в себя после карантина.

Главные потребители доллара в Украине - это иностранные держатели ОВГЗ и спекулянты. Курсовые прогнозы в основном зависят от их действий.

На завтра, 26 мая, финансисты прогнозируют межбанковские торги в рамках 26,85-26,95 грн/$.