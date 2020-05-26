Дефицит госбюджета Украины за 4 мес. составил 24 млрд грн - ГКСУ

Государственный бюджет Украины в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 24,307 млрд грн, в том числе по общему фонду - 33,235 млрд грн при ожидаемом показателе в 32,845 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Согласно обнародованным в понедельник данным, заимствования в январе-апреле составили 109,1 млрд грн, в том числе почти 108 млрд грн по общему фонду при ожидаемых 128,45 млрд грн.

Внешние заимствования составили 35,337 млрд грн, из которых 34,233 млрд грн по общему фонду при плане в 52,171 млрд грн.

В то же время погашения составили 71,304 млрд грн при плане в 87,131 млрд грн.

Приватизация за четыре месяца принесла 257,57 млн грн по сравнению с откорректированным плановым показателем в 190 млн грн.

Доходы госбюджета за указанный период составили 314,847 млрд грн, в том числе по общему фонду - 274,126 млрд грн при плане в 318,344 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Расходы госбюджета в январе-апреле этого года составили 340,116 млрд грн, в том числе 309,210 млрд грн по общему фонду при плате почти в 353 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

