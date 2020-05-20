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Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня
Кабинет министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 20 мая, сообщает корреспондент Укринформа.
«Нам завтра это постановление необходимо опубликовать», - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В рамках второго этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.
Также будет предоставлена возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.
А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.
Как сообщал Укринформ, ранее Премьер-министр отмечал, что следующий, третий этап послаблений карантина будет включать в себя начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнес-центров (без бассейнов) и возобновление межобластных перевозок. Авиасообщение также может быть возобновлено в июне. Но это, кроме ситуации с заболеваемостью, также зависит от того, как авиасообщение будут открывать другие страны.
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