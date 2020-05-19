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Банковская система Украины не работает, – министр экономразвития
09:41 19.05.2020 |
Банковская система Украины находится в худшем состоянии, чем в 2014 году, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Об этом министр сообщил в интервью ЛигаБизнесИнформ.
"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м", - считает Петрашко.
По его мнению, реформирования банковской системы не произошло.
"Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов в портфелях государственных банков (non-performing loans, кредиты, не обслуживаются. - Ред.). Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", - заявил Петрашко.
Также министр указал на "отсутствие кредитования, которое является основной функцией банковской системы".
По данным НБУ, по итогам первого квартала платежеспособные банки Украины получили 15,97 млрд грн прибыли, что на 23,8% больше, чем аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн). Прибыль банков за 2019 год составила 42,7 млрд грн.
В 2018 году банковский сектор впервые за пять лет получил прибыль - она составила исторические 15 млрд грн. 2017 год банки Украины завершили с убытком 26,5 млрд грн. В 2016 году убытки составляли 159,4 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 53 млрд грн.
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Об этом во время презентации в Укринформе рейтинга финансового здоровья банков сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
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