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Банковская система Украины готова к любым шокам — эксперт
17:01 11.03.2020 |
Банковский сектор Украины пока является высокодоходным и рентабельным, поэтому достаточно он устойчив к любым макроэкономическим неожиданностям.
Об этом во время презентации в Укринформе рейтинга финансового здоровья банков сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
"Банковская система сегодня находится в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризиса 2008 или 2014 годов, и она сейчас более готова к макроэкономическим неожиданностей", - сказала Коробкова.
По ее мнению, готовность банковской системы к любым вызовам не исключает того, что некоторым банкам все же потребуется дополнительная докапитализация.
Как сообщал Укринформ, в 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности - 59,6 млрд грн. В том числе банки государственного сектора в 2019 году получили 35,2 млрд грн прибыли, которая в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.
В прошлом году из 75 действующих в Украине банков убыточными были только шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн.
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