Банковская система Украины готова к любым шокам — эксперт

Банковский сектор Украины пока является высокодоходным и рентабельным, поэтому достаточно он устойчив к любым макроэкономическим неожиданностям.

Об этом во время презентации в Укринформе рейтинга финансового здоровья банков сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

"Банковская система сегодня находится в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризиса 2008 или 2014 годов, и она сейчас более готова к макроэкономическим неожиданностей", - сказала Коробкова.

По ее мнению, готовность банковской системы к любым вызовам не исключает того, что некоторым банкам все же потребуется дополнительная докапитализация.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности - 59,6 млрд грн. В том числе банки государственного сектора в 2019 году получили 35,2 млрд грн прибыли, которая в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.

В прошлом году из 75 действующих в Украине банков убыточными были только шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн.