Доллара на межбанке становится все меньше, но он все равно дешевеет

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

15 мая безналичный курс доллара опустился на 5 копеек, и межбанк закрыл неделю в рамках 26,62-26,63 грн/$.

Средние цены в обменных пунктах также просели. Курс "американца" на продаже потерял 7 копеек и оказался в рамках 26,85-26,93 грн/$, на покупке - 5 копеек (до 26,50-26,65 грн/$).

На наличном оптовом рынке доллар подешевел на 5 копеек, и в пятницу вечером расценки вышли на 26,74-26,78 грн/$. Спрос на валюту минимальный, ее активнее продают, чем покупают. Небольшими порциями, выверяя каждый доллар.

"Люди стали реже продавать сотенные купюры, чаще по $20-50. Спрос на мелкую долларовую банкноту подрос. Видно, что люди стараются экономить на всем и меняют деньги, отложенные на черный день. Небольшими порциями, как говорится, на жизнь. Еще долларовую наличность активно выдают на денежные переводы. Были опасения, что их объем существенно сократится, когда заробитчане вернутся в Украину на карантин. Однако этого не ощущается. Снижение объемов перечислений из-за границы незначительное, а по некоторым платежным системам даже есть рост переводов. Потому не очень верится, что большинство трудовых мигрантов вернулись в страну. Очевидно, многие остались за границей и стараются помогать семьям на родине", - рассказал директор департамента банкнотного банкинга "Индустриалбанка" Андрей Львов.

Объем валютных торгов на межбанке продолжает сокращаться. 15 мая он потерял еще $5 млн и вышел на $80 млн. Впрочем, украинские импортеры не смогли переварить даже эти продажи. Большую часть доллара снова выкупил Нацбанк, который, по разным оценкам, приобрел от $20 млн до $30 млн.

"На сегодняшних торгах доминировали экспортеры, то есть валютные продажи, спроса было меньше. НБУ неоднократно выкупал валютный излишек. Сначала приобрел привычные $20 млн по 26,66 грн/$, а затем остальное - по 26,63 грн/$" - сказал директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Одновременно с регулятором доллар на межбанке собирал "Ситибанк", объем его сделок сегодня оценили в $10-15 млн. Некоторые банки брали "американца" на валютную позицию (себе на баланс) под отделения и на спекуляции. Компании-импортеры взяли совсем немного из $80 млн, на которые наторговал межбанк.

Оценочно разбивка $80 млн сегодняшнего межбанка выглядит следующим образом:

• Нацбанк - до $30 млн;

• банки-спекулянты - $20-25 млн;

• "Ситибанк" - $10-15 млн;

• компании-импортеры - $10-20 млн.

Не самая приятная картина, особенно если не забывать, что валютный рынок - это зеркало экономики. Такое отражение не просто настораживает, а откровенно пугает. Из-за слишком малой бизнес-составляющей.

Сколько времени потребуется на то, чтобы бизнес хотя бы начал восстанавливаться - даже примерно непонятно. Сколько-нибудь значительного спроса на валюту со стороны украинских компаний (не НБУ или спекулянтов) ожидают не раньше осени. При этом, правда, прогнозируют сокращение валютного предложения - то есть продаж доллара.

"Аграрии почти завершили посевную и постепенно снижают продажи доллара. Это уже ощущается, но в ближайшие недели предложение от них уменьшится еще сильнее. Большой беды в этом нет, ведь стабильного спроса на доллар тоже нет. Потому-то регулятор его регулярно и выкупает. Однако нужно быть готовым к еще большему сужению валютного межбанка на лето. А как известно, чем меньше объем торгов, тем выше волатильность. То есть не только крупные, но и средние сделки по покупке/продаже доллара смогут срывать курс и качать рынок", - пояснил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Он выделил четыре возможных источника спроса на доллар в ближайшее время (кроме постоянного потребителя Нацбанка, сглаживающего курсовые движения и пополняющего свои золотовалютные резервы):

* иностранцы, которые могут покупать доллар, если снова станут выводить капиталы из украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма);

* банки, которые могут выводить дивиденды за 2019 год, невзирая на рекомендации НБУ;

* заемщики (предприятия или банки), которым нужно будет расплачиваться по ранее полученным внешним займам;

* возможно, импортеры товаров, которые будут выходить из карантина - но только в случае, если власти начнут стимулировать рост доходов населения. Тогда со стороны потребителей будет спрос на товары.

"Естественный импорт может подпитываться за счет рефинансирования Нацбанка. Власти сделали этот канал эмиссии гривны ключевым. Так что все будет зависеть от его организации и объемов вбросов эмиссионной гривны. Чем активнее будут кредитоваться крупные корпорации, тем активнее станут наращивать свое производство, где могут требоваться импортные комплектующие или сырье. Так через кредиты новая гривна может попадать на межбанк и влиять на валютный курс. Пока мы не видим существенной активности по рефинансу и эмиссия не давит на гривну. Скорее всего, это произойдет уже в сентябре-октябре. Может, тогда курс нацвалюты станет двигаться к ориентиру, заложенному в бюджете: 29,5 грн/$. Вряд ли раньше", - считает Невмержицкий.

Пока финансисты прогнозируют укрепление гривны. На следующей неделе ждут межбанковскую торговлю в рамках 26,50-26,60 грн/$.