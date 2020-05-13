Финансовые новости
- |
- 13.05.20
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ФОПам разрешили не платить ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли
Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2166 о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ.
За соответствующее решение проголосовал 321 депутат.
Закон совершенствует нормы законодательства о начислении и уплате ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.
В частности, перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, дополнили лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии добровольного участия.
Также от уплаты ЕСВ за себя освободят лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность - при условии взятия их на учет как ФОП и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФОПов.
Также от уплаты налога освободили лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.
Кроме этого, ФОПам отменили обязательства (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности) платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев
|Рада приняла «антиКоломойский» закон
|Коломойскому и Ермаку приготовиться. Какие табу поставили США Зеленскому
|Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Первые валютные торги после майских выходных оказались очень активными, и обвальными для доллара
|Украинский Карабах: В чем заключается «План С» Пристайко относительно Донбасса
|Гончаренко, Дубинский и «старые лица»: Кто и как попытается стать мэром Киева вместо Кличко
|Война на Донбассе. Как стреляли в «праздничную» неделю и чего ждать с появлением «зеленки»
|В Минэнерго заявили о необходимости повысить стоимость электроэнергии с АЭС
|НБУ 8 мая отдал межбанковский валютный рынок на откуп Ситибанку и доллар пошёл вверх
|Олигархи, улица и выборы в ОРДЛО: Карта для Банковой
Это интересно
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
|Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее