Коломойскому и Ермаку приготовиться. Какие табу поставили США Зеленскому

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Кредитные гарантии США сейчас превращаются для Банковой чуть ли не в вопрос жизни и смерти. Но у Вашингтона есть свои условия.

Одним из игроков в украинской политике всегда были США. Правда, за последний год могло сложиться впечатление, что Вашингтон ослабил внимание к ситуации в Киеве. Но сейчас мы видим, что это внимание вновь становится сильным.

Новый посол

Ситуация неопределенности в двухсторонних отношениях проявлялась в длительном отсутствии в Киеве посла США, после того как в мае прошлого года с этой должности была уволена Мари Йованович. Но 1 мая 2020 г. президент США Дональд Трамп наконец объявил, кто станет новым послом в Украине. Это генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.

Как отметил сам Трамп, среди многочисленных задач, которые решал Дейтон за время своей 40-летней службы в армии США, была служба на постах директора по стратегии, планам и политике штаба армии США, директора Оборонного разведывательного агентства Пентагона и военного атташе США в России. С 2010 г., после ухода в отставку из армии, Дейтон работал директором Европейского центра исследований по безопасности им. Джорджа К. Маршалла в Гармише-Партенкирхене на юге Германии. Это двухсторонний институт министерств обороны США и Германии, созданный в 1993 г. на базе действовавшего там со времен холодной войны Русского института (фактически разведшколы) армии США. Параллельно с этой должностью Дейтон с ноября 2018 г. был старшим оборонным советником США в Украине. То есть он давал оборонные советы Министерству обороны и Генштабу Вооруженных сил Украины.

Ожидается, что Дейтон будет утвержден Сенатом на должности посла в ближайшие недели. "Я думаю, процедура его утверждения будет легкой. Он военный профессионал, не принадлежит ни к одной партии. Поэтому не будет проблем на почве его партийной принадлежности. Он трехзвездочный генерал, и его очень уважают", - подчеркивает бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Можно уверенно прогнозировать, что приоритеты Дейтона будут отличаться от приоритетов его предшественницы Йованович. Напомним, что Йованович приступила к работе послом в Украине в августе 2016 г. и наибольшее внимание в этой должности уделяла теме борьбы с коррупцией - на порядок больше, чем теме отражения российской агрессии. Эта диспропорция проявлялась и в поддержке общественных организаций и инициатив. Всякие антикоррупционные проекты находили у Йованович гораздо больший отклик, чем проекты, направленные на противодействие российской пропаганде и вообще на сопротивление усилиям Кремля сломить боевой дух украинцев.

Для Дейтона же на первом плане будут именно вопросы обороны и безопасности. "Дейтон имеет опыт в сфере оборонной помощи, разбирается в конфликтах. Также он предан делу достижения Украиной успеха. Он очень хорошо знает Украину, регулярно посещал Украину в течение нескольких последних лет", - отмечает Уильям Тейлор.

О том же говорит другой бывший посол США в Украине Джон Хербст. "Дейтон будет сильным послом. Он трехзвездочный генерал, работал в Европе и понимает интерес США в поддержке Украины в противодействии кремлевской агрессии. Кроме того, он имеет поддержку президента Трампа и госсекретаря. Так что он будет замечательным послом, - уверен Хербст. - Дейтон хорошо понимает, что Путин ведет ревизионистскую игру, которая представляет угрозу американской безопасности".

Впрочем, тему борьбы с коррупцией Дейтон, наверное, тоже будет поднимать. Но его будет интересовать не борьба ради борьбы (и ради усиления своего влияния в Киеве), как это выглядело у Йованович, а противодействие конкретным олигархам-коррупционерам. На это прямо намекает Тейлор: "Не все олигархи коррумпированы. И не все коррупционеры является олигархами. Но в Украине есть коррумпированные олигархи, которые ставят под угрозу будущее Украины. Я думаю, генерал Дейтон будет поддерживать борьбу с коррупцией".

Коломойский и биолаборатории

Конечно же, этим будет заниматься не только новый посол, но и, с его помощью (и с помощью информации, которую он будет поставлять), Госдепартамент США. Первым претендентом на роль объекта особого внимания Вашингтона является Игорь Коломойский. Об этом свидетельствует не только настоятельное требование МВФ о принятии Украиной "антиколомойского" закона (который должен сделать невозможным возвращение Приватбанка прежним владельцам), но и продолжающееся рассмотрение в Канцлерском суде штата Делавэр дела "Приватбанк против Коломойского и Ко", где ответчики обвиняются в мошенничестве с целью завладения активами в США.

Недавно Коломойский сам пошел на обострение отношений с Вашингтоном. Его медиаресурсы развернули информационную войну одновременно против США и против Украины, выступив заодно с ОПЗЖ и беглым премьером Азаровым. Совместными усилиями они распространили фейк о "секретных биолабораториях США в Украине". В частности, 24 апреля информагентство Коломойского УНИАН опубликовало большой материал под заглавием "Журналисты узнали, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США". А 27 апреля телеканал Коломойского "1+1" выпустил целую передачу под названием "Американские биологические лаборатории в Украине".

Как и следовало ожидать, этот выпад Коломойского не остался незамеченным в посольстве США, и о скандальной телепередаче узнали в Вашингтоне. 6 мая представитель Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что "1+1" повторил российский фейк об американских биолабораториях. "Вопрос с украинским телеканалом "1+1", владельцем которого является олигарх Коломойский, - сказал Кент. - Они повторили российскую дезинформацию относительно лабораторий".

На вопрос о том, выразил ли Госдепартамент свое "фе" по этому поводу непосредственно украинским властям, Кент ответил уклончиво. Но похоже, на Банковой все же почувствовали "волшебный пендель". Потому что 8 мая СБУ официально выступила с призывом "не распространять ложную информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий". "Такие публикации, без ссылок на факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но, на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе", - заявила СБУ.

Коломойский, кстати, оказался не из храбрых и продолжить свою войну побоялся. Видео скандальной передачи на "1+1" уже недоступно, а рассказ об этой передаче на сайте "1+1" исчез.

Ермак и российский интерес

Еще один потенциальный объект пристального внимания Вашингтона - руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Правда, рекрутинговыми шалостями братьев Ермаков американцы пока еще не сильно возмутились. Но вот рассказы Ермака о планах провести 25 октября выборы в ОРДЛО уже достали. "Перед тем как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над своей международной границей", - заявил Кент.

Судя по этим заявлениям, США поставили Зеленскому два табу: Коломойский и Кремль. И если свидетельством отречения от Коломойского должно стать принятие "антиколомойского" закона, то с отречением от Кремля сложнее. Как бы не пришлось Зеленскому распрощаться с Ермаком. Слишком уж постарался Ермак создать себе имидж проводника российских интересов.

Можно предположить, что в Вашингтоне уже сейчас неплохо осведомлены о возможных подозрительных связях между лицами в украинской власти и российскими спецслужбами. И выяснение подробностей будет одной из важных задач Дейтона на посту посла.

На крючке финансовой помощи

Однако тут может возникнуть вопрос, а почему Банковая вообще должна обращать внимание на реакцию Вашингтона. Какие, собственно, есть у Вашингтона рычаги влияния на Киев.

Ответ, в частности, в том, что Зеленскому очень нужны деньги, особенно сейчас. А Вашингтон располагает двумя внушительными финансовыми рычагами.

Первый рычаг - это МВФ. По сведениям из разных источников, именно США настояли на урезании помощи Украине со стороны МВФ и других международных финансовых организаций.

Второй рычаг - это гипотетическая помощь Украине непосредственно от США. Еще 6 апреля Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили возможность получения Украиной от США, как об этом сообщил сайт Зеленского, "кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров".

И эта просьба до сих пор стоит в Вашингтоне на паузе. Пока Зеленский был уверен в $10 млрд от МВФ и других международных финансовых организаций, кредитные гарантии от США имели важное, но не решающее значение. А сейчас они превращаются чуть ли не в вопрос жизни и смерти.

Кредитные гарантии США позволяют занимать доллары на внешних рынках по очень низким процентным ставкам. Напомним, что США трижды предоставляли Украине кредитные гарантии - в 2014, 2015 и 2016 гг. Каждый раз на $1 млрд. И сейчас тоже могут дать. Может быть, на $1 млрд. Или, не исключено, сразу на $3 млрд. Или же не дадут вообще. Смотря по поведению Зеленского.