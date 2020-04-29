Американские биолаборатории: Кто и как обманывает украинцев теориями заговоров

Американцы травят украинцев. Для этого они тайно от людей открыли 15 биолабораторий по всей Украине.

Страшно? Конечно. Люди напуганы пандемией COVID-19, шарахаются от всего, что называется "корона и вирус". А тут еще и американцы, и теория заговора, говорится на странице "Как стать овощем?" в Facebook.

Давайте разберем откуда пошла эта информация и как она вбрасывалась.

13 апреля депутаты пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин (это прокурор, который отправил за решетку Юлию Тимошенко) направили обращение к президенту Зеленскому. Они просили предоставить им информацию о функционировании "15 американских биологических лабораторий в Украине".

Откуда они вообще взяли эту информацию о "лабораториях"? В своем обращении они дают ссылки на две статьи, 2017 и 2018 года. Одна из них "Тайные биолаборатории Пентагона" опубликована на болгарском сайте "Центр ближневосточных исследований".

Статья вышла в 2018 году. В ней, в частности, рассказывают про массовые смерти в Украине и привязывают их к деятельности "американских лабораторий". В общем, этот ресурс последний раз активно наполнялся материалами в 2016 году. Свежих текстов там нет. Тематика этого сайта - демонизация США, НАТО, военные операции на Ближнем Востоке. Большинство контента выглядит как мед на уши любителей теорий заговоров.

Еще одна статья "Почему США превращают Украину в биологическую бомбу" вышла в 2017 году на сербском сайте "Печат". Краткий анализ контента сразу дает понять общий тон этого медиа - анти-ЕС, поддержка Сербской Православной Церкви (фактически филиал Российской православной церкви), даже есть тексты про коронавирус в стиле "не все так однозначно". Напомним, Россия имеет очень сильное влияние на Сербию.

Далее о "американских биолабораториях" большой текст написало украинское издание с очень сомнительной репутацией "Страна".

Основа текста: обращение Кузьмина, информация из материалов болгарского и сербского сайта, официальная информация от посольства США в Украине.

И что интересно, окончание статьи в классическом манипулятивном стиле. Издание пишет, что факт существования таких лабораторий не может означать, что там точно проводят эксперименты над украинцами.

Но заканчивают текст с комментарием Телеграмм-канала пророссийского журналиста Юрия Ткачева в стиле "не все так однозначно". То есть редакция четко направила читателя на мысли в стиле "не все так однозначно".

Кто дальше распространяет эту информацию? Вводим словосочетание "биолабораторії США в Україні/биолаборатории США в Украине" (обязательно на двух языках, по очереди) в поисковую строку Google. Переходим в раздел "Новости". Видим, что эта информация распространялась исключительно пророссийскими медиа холдинга Виктора Медведчука (112, ZIK, Newsone) или российскими медиа.

Далее об "американских биолабораториях" делает сюжет программа "Секретные материалы", которая выходит на 1+1. Отметим, что это очень специфическая программа, которая смешивает эмоции с небольшим количеством фактов, или вообще смешивает эмоции и домыслы. Но подача материалов обычно такая, как будто они раскрывают махинации мирового масштаба.





Кстати, продюсером этой программы был ныне народный депутат Александр Дубинский. Думаем, о его репутации вам рассказывать не нужно.

Кто спикеры этой темы? Медведчук, Портнов, Кузьмин и другие пророссийские политики, блогеры, эксперты.

Что на самом деле

Посольство США в Украине отреагировало на эту тему и опубликовало релиз "Американо-украинское партнерство в уменьшении биологических угроз". Они рассказали о программе уменьшения биологической угрозы, которую реализуют США вместе с украинским МОЗ, службой безопасности продуктов и другими государственными организациями.

По ссылке есть вся открытая информация на украинском языке про этот проект. На самом деле США выделяли в среднем по 2-4 млн долларов на модернизацию лабораторий в украинских городах. В основном деньги шли на ремонт и оборудование. Об этом подробно есть на сайте посольства. По каждой больнице есть документ.

Также в Украине с 2019 года только строятся две лаборатории для Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, одна в Киеве и одна в Одессе.

Цель этого сотрудничества США и Украины - проекты по исследованию вируса африканской чумы свиней, возбудителей птичьего гриппа, которые потенциально переносятся мигрирующими птицами над Украиной, хантавирусов и других. То есть изучение вирусов, которые распространяются от зверей.

Конечно, можно по классическим канонам теорий заговоров провести параллель и сказать, что вспышки африканской чумы свиней в Украине связаны с деятельностью "американских лабораторий". Но мы знаем, что наша аудитория адекватная и понимает важность исследований и изучения различных вирусов.

Бонус. Это далеко не первый пример, когда россияне пытаются распространять информацию о "вредных лабораториях США" в других странах. Например, очень похожая ситуация была в Грузии.

"Американцы могут создавать бактериологическое оружие", "Грузия специально заражает комаров и отправляет их на Россию", "Опубликованы данные о массовых смертях в грузинской лаборатории".

Это отрывки сообщений российских СМИ о исследовательском Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который расположен на окраине Тбилиси. Эта лаборатория работает в партнерстве Грузии и США. Но деятельность центра почему-то больше всего волнует Россию, которая просто бомбит лабораторию дезинформацией и пропагандой.

Если вы введете словосочетание "лаборатория лугара" в поисковую строку Google или YouTube, то увидите, что большинство пугающих новостей о ней сделано именно российскими медиа. Чтобы побороть эти мифы, лаборатория Лугара открыла свои двери и показала, что происходит внутри.

Конечно, ни одно из "громких" заявлений российских медиа про лабораторию Лугара не было правдой, и все они были опровергнуты экспертами в области здравоохранения. Но необходимого эффекта достигли: 20% грузин убеждены, что лаборатория способствует распространению эпидемий. Вот так работает дезинформация в эпоху постправды.

Всегда изучайте источники распространения информации, чтобы понять кому нужно ее распространение. В этой ситуации мы увидели классический кейс работы пророссийской кампании. Плюс, любимая тема кремлевской пропаганды "контроль Украины Штатами".