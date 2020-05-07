Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить

Виктория БИЛЯВСКАЯ / Деловая столица

Минздрав и парламентский комитет по вопросам здравоохранения решили отменить второй этап медреформы и вернуть старый принцип финансирования больниц.

На заседании 6 мая премьер-министр Денис Шмыгаль доручил министру здравоохранения Максиму Степанову как можно быстрее проработать и презентовать изменения во второй этап медицинской реформы. Этому предшествовало эмоциональное обращение президента Владимира Зеленского, который заверил, что медреформа разрушает систему здравоохранения, и из-за нее придется уволить до 50 тысяч медиков и закрыть 332 больницы. Глава государства потребовал срочно принять меры и не допустить сокращения медперсонала.

Реакция была молниеносной. Уже на следующее утро, 5 мая, министр здравоохранения Максим Степанов дал брифинг, в ходе которого заверил, что у Минздрава и президента - одно видение, реформа угрожает коллапсом системы, и уже в ближайшее время миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медобслуживанию, а в стране распространиться туберкулез. Поэтому реформу нужно "улучшать" - и чем скорее, тем лучше.

Что предполагал второй этап медреформы

Согласно Закону Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" медреформа должна состоять из четырех этапов. 1 апреля 2020 года начался второй этап трансформации системы здравоохранения - он касается специализированной медпомощи.

Медреформа предполагала изменение принципа финансирования больниц. Ранее медучреждения получали средства из субвенций бюджета, однако с 1 апреля деньги начали ходить за пациентом. То есть, теперь государство платит больнице не фиксированную сумму, рассчитанную по количеству койкомест, а отдельный тариф за каждую совершенную консультацию, манипуляцию и операцию. Средства распределяет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Для того, чтобы получить финансирование, больницы должны были подписать договор с НСЗУ. По состоянию на 5 мая, такие договора ведомство заключило договоры с 1645 специализированными учреждениями, из которых 64 - это частные клиники и ФОПы.

Дополнительное финансирование медучреждения должны получать из местных бюджетов. Например, так должны оплачиваться лекарства, которые не подпадают под централизованные закупки, коммунальные услуги, переоснащение больниц, обновление медицинского оборудования, ремонт палат и общих помещений.

Отметим также, чтобы заключить договор с НСЗУ, больница должна была соответствовать ряду требований - иметь достаточное количество специалистов и медперсонала, качественное оборудование, хороший ремонт.

Над действующей концепцией финансирования медицинских услуг работали экономисты из Всемирной организации здравоохранения, Национального банка, "Большой четверки", Всемирного банка, Гарвардской школы здравоохранения на протяжении двух лет.

Что предлагает изменить Минздрав

Министерство здравоохранения, по словам Степанова, пытается найти формулу, по которой реформой останутся довольны все - и пациенты, и врачи. В ходе брифинга министр заявил, что на данный момент дефицит финансирования есть в 984 больницах, из-за чего они испытывают трудности и могут начать сокращение штата. Поэтому Минздрав принял решение предоставить всем больницам финансирование в таком же объеме, в котором оно выделялось в 2019 году.

Также Степанов заявил, что тарифы на предоставление медицинских услуг были рассчитаны неверно, поэтому 11 мая Минздрав начнет разработку новых стандартов оказания медпомощи. После завершения этого этапа ведомство представит "справедливые тарифы на 2021 год".

Чтобы полностью отменить реформу медицины, пришлось бы выносить изменения в закон про медреформу и государственный бюджет на 2020 год на рассмотрение парламента, а с поддержкой таких инициатив могли бы возникнуть трудности - далеко не все в провластной партии "Слуга народа" согласились бы нажать зеленую кнопку. Поэтому было решено изменить наполнение реформы, оставив прежнюю обертку. По предварительным данным, финансирование больницам продолжит предоставлять НСЗУ, однако все ранее подписанные договора будут расторгнуты. Деньги будут выделяться по "историческому принципу" по образцу 2019 года.

Кроме того, Степанов сообщил, что 1 июня по программе медгарантий дополнительно будут финансировать пакеты семейной медицины, скорые, инфаркт миокарда, инсульт и четыре пакета для лечения коронавирусной болезни.

Кроме того, в ходе заседания Кабмина премьер Шмыгаль анонсировал реконструкцию и переоснащение 210 приемных отделений больниц. Деньги на ремонт предлагают взять из налогов, которые заплатит в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины". По словам Шмыгаля, на проект выделят как минимум 6 млрд грн.

И что теперь?

На данный момент есть два возможных сценария развития событий. Более оптимистичный - после 11 мая Минздрав разработает новые тарифы на предоставление медицинских услуг, а реформу отложат минимум на один год. При таком раскладе НСЗУ со временем снова начнет заключать договора с больницами, а деньги все же будут ходить за пациентом. Но есть и пессимистичный - и, к сожалению, более реалистичный сценарий, - медреформу отменят вовсе. НСЗУ будет существовать, но послужит прикрытием для Всемирной организации здоровья, Всемирного банка и ЕС, которые активно поддерживали реформу. Система будет законсервирована: с одной стороны, больницы не придется закрывать, с другой - они не смогут повысить свой уровень и зарабатывать больше денег. С одной стороны, медики сохранят свои рабочие места, с другой - о повышении качества медицины не может быть и речи. Таким образом, такой подход не решит проблем ни больниц, ни пациентов.

Кроме того, консервация существующей системы здравоохранения несет за собой и целый ряд других рисков. Например, в апреле НСЗУ уже выплатила учреждениям по договорам более 5 миллиардов гривен. При этом 954 больницы, которые эффективно работают и принимают много пациентов, по договору с НСЗУ получили больше денег, нежели по субвенции за 2019 год. Теперь их прибыль финансирование снова упадет, ведь платить учреждениям будут фиксированную ставку.

Также нельзя забывать, что во время карантина в Украине действовал запрет на плановые операции и госпитализацию. Это могло быть одной из причин, почему некоторые больницы чувствуют дефицит финансирования - ведь они попросту не имели возможности привлекать пациентов. Теперь, после возобновления плановой медицинской помощи, дела в медучреждениях могут пойти значительно лучше.

Добавим также, что для того, чтобы подписать договор с НСЗУ, каждая больница должна была подготовиться: вложить деньги в закупку оборудования, повышение уровня специалистов, расширение штата медперсонала. Это было выгодной инвестицией для привлечения пациентов, однако теперь отбить вложенные деньги не получится. Кроме того, после улучшений потребность в финансировании некоторых больниц заметно выросла, и субвенции на уровне 2019 года уже ее не покроют.

Еще один важный момент: пока будет идти расторжение договоров с НСЗУ и заключение новых, перераспределение финансирования и переход на новую-старую систему, вполне возможны задержки выплат медикам.

Таким образом, пытаясь изобрести реформу, которая удовлетворит всех, Минздрав возвращается к системе, которая не устраивает никого.