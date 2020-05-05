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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Виталий Портников: Путину не нужно прекращение войны

15:58 05.05.2020 |

Политика

 Портников Виталий / Espreso.tv

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил придать "импульс" переговорам в Минске и для этого повысить уровень представительства в контактной группе.

Заместителем главы Минской группы станет вице-премьер Алексей Резников, в каждую подгруппу войдут представители Украины на уровне не ниже заместителей министра, возможно участие "руководителей нескольких профильных комитетов" украинского парламента. При этом Ермак пока что не знает, готова ли к такому расширению представительства в Минске российская сторона. Но надеется на это и считает, что в таком случае "переговоры станут эффективными".

Но почему? Представим себе даже, что российской стороне понравятся предложения Андрея Ермака, заместителем Бориса Грызлова в контактной группе станет какой-нибудь российский министр или даже вице-премьер, в подгруппах появятся заместители министров и депутаты Государственной Думы. Какое все это имеет значение, если в Москве все вопросы, связанные с войной с Украиной, определяет лично Владимир Путин. Путин, не собирающийся заканчивать войну на Донбассе и использующий ее как рычаг давления на Зеленского и украинское общество. Путин, постоянно требующий от Киева одного - прямых переговоров с представителями марионеточных администраций. Путин, продолжающий рассчитывать на покорение Украины - в особенности сейчас, когда наша страна оказалась на краю экономической пропасти. Какое, в таком случае, значение имеет состав делегаций в Минске, если их встречи все равно не могут привести к урегулированию конфликта? Если в Кремле для этого нет ни политической воли, ни желания?

Для Андрея Ермака значение есть - ведь свои инициативы он предлагает не только международной общественности, но и президенту Владимиру Зеленскому. Ермаку важно демонстрировать Зеленскому свою эффективность, показывать, что "вот-вот" и вопрос урегулирования ситуации на Донбассе будет сдвинут с мертвой точки. От этого зависят объемы власти и влияния Ермака в стране. По большому счету, имитация урегулирования на Донбассе - его дорога к власти.

И для Владимира Зеленского значение есть. Главе государства необходимо доказывать своим сторонникам, что он не лжет им, когда обещает прекратить войну. Что войну действительно можно остановить, если найти "правильный подход" к Путину. Что переговоры имеют какое-то значение. Что при предыдущем президенте "разговаривали не так" и "не переставали стрелять". Возможно, и сам Зеленский в это искренне верит. А может быть, просто занимается имитацией. Ведь имитация - это и есть его дорога к власти. И получается, что имитация Ермака просто помогает Зеленскому демонстрировать собственный театр иллюзий. При этом война будет продолжаться, люди - гибнуть, Украина - разлагаться и деградировать. Чтобы стать легкой добычей для Путина.

Ну и в довершение - просто для информирования господина Ермака, только недавно заинтересовавшегося политикой - замечу, что российским представителем в Минской группе изначально всегда был действующий политик, а не отставник, как с украинской. Вначале - посол России в Украине Михаил Зурабов, который к тому же был специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. А затем - член Совета безопасности России Борис Грызлов. Более влиятельной инстанции, чем Совет безопасности, в России просто не существует. Выше только сам Путин.

И именно Путин через полгода после командирования Грызлова в контактную группу вывел его из Совбеза. Вывел именно потому, что ему не нужен ни влиятельный чиновник в Минске, ни минское урегулирование, ни прекращение войны.
 

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