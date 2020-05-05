Ермак предложил новую идею для толчка переговоров по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об идее усиления переговоров в Минске, на которую пойдет Киев, чтобы сдвинуть переговоры с места.

Об этом он заявил в онлайн-выступлении на событии, организованном американским Atlantic Council, сообщает корреспондент Европейской правды, участвующий в дискуссии.

Андрей Ермак, что отвечает в команде президента за переговоры по Донбассу, заявил, что страны-участницы Нормандской четверки соглашаются с необходимостью дать "импульс" переговорам в Минске, чтобы сделать эту работу более эффективной.

"Мы (с представителями других государств четверки - ЕП) сделали общий вывод, что сейчас важно придать новый импульс Минске. И Украина это делает", - пояснил он.

Как известно, одной из таких идей было создание так называемого "Консультативного совета", которое вызвало критику, и в итоге сошло с активной повестки переговоров. Впрочем, в ОПУ есть и другие идеи.

"Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем нашей делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер (Алексей) Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по 1 представителю на уровне не ниже замминистра", - рассказал Ермак.

Кроме представителей исполнительной власти, в состав украинской делегации войдут народные депутаты. "Также мы добавляем представителей парламента, и к этой работе будут привлечены руководители нескольких профильных комитетов", - рассказал глава ОПУ.

По заявлениям Ермака следует, что Киев пока не имеет гарантий симметричных изменений в делегациях других государств. "Мы надеемся что на такое же усиление пойдут и русские. И это значит, что переговоры станут эффективными", - пояснил он.

Еще одна инициатива ОПУ - сделать переговоры в Минске "ежедневными, а не раз в две недели", рассказал Ермак. Деталей этого предложения во время онлайн-встречи не прозвучало.