Бизнесу разрешат работу во время карантина с 11 мая. Кабмин расширил список

С 11 мая в Украине расширят список бизнеса, которому разрешено работать в условиях карантина. Соответствующее решение анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 мая во время внеочередного заседания Кабинета министров.

"Бизнесу нужно быть готовыми к открытию: закупить продукты, провести санэпидемиологические мероприятия, записать клиентов и пр. Сегодня мы готовы принять соответствующее решение, чтобы бизнес успел подготовить свои заведения", - сообщил премьер-министр.

Бизнесу разрешат работу только при соблюдении всех санитарных эпидемиологических норм, установленных на время карантина.

Какие облегчения запланированы:

* открытие парков, скверов, зон отдыха;

* возобновление работы парикмахерских, маникюрных и педикюрных салонов, салонов красоты;

* открытие летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом; важное уточнение: разрешат работу только тем операторам, у которых зарегистрированы мощности;

* разрешение работать навынос;

* разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами;

* открытие заведений бытового обслуживания населения;

* открытие музеев и библиотек;

* разрешение тренировок в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

* разрешение работать стоматологам;

* разрешение деятельности аудиторов, адвокатов, нотариусов;

* открытие сервисов для бытовой техники.

"Все это будет принято. Постановление будет опубликовано. Небольшие магазины должны работать наравне с большими гипермаркетами", - говорит Шмыгаль.

Также премьер отметил, что до 11 мая магазинам было запрещено торговать в офлайне строительными материалами. По его словам, речь шла только о торговле медицинскими изделиями, средствами гигиены и связи.