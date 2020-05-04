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Бизнесу разрешат работу во время карантина с 11 мая. Кабмин расширил список
С 11 мая в Украине расширят список бизнеса, которому разрешено работать в условиях карантина. Соответствующее решение анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 мая во время внеочередного заседания Кабинета министров.
"Бизнесу нужно быть готовыми к открытию: закупить продукты, провести санэпидемиологические мероприятия, записать клиентов и пр. Сегодня мы готовы принять соответствующее решение, чтобы бизнес успел подготовить свои заведения", - сообщил премьер-министр.
Бизнесу разрешат работу только при соблюдении всех санитарных эпидемиологических норм, установленных на время карантина.
Какие облегчения запланированы:
* открытие парков, скверов, зон отдыха;
* возобновление работы парикмахерских, маникюрных и педикюрных салонов, салонов красоты;
* открытие летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом; важное уточнение: разрешат работу только тем операторам, у которых зарегистрированы мощности;
* разрешение работать навынос;
* разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами;
* открытие заведений бытового обслуживания населения;
* открытие музеев и библиотек;
* разрешение тренировок в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
* разрешение работать стоматологам;
* разрешение деятельности аудиторов, адвокатов, нотариусов;
* открытие сервисов для бытовой техники.
"Все это будет принято. Постановление будет опубликовано. Небольшие магазины должны работать наравне с большими гипермаркетами", - говорит Шмыгаль.
Также премьер отметил, что до 11 мая магазинам было запрещено торговать в офлайне строительными материалами. По его словам, речь шла только о торговле медицинскими изделиями, средствами гигиены и связи.
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