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Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время онлайн-брифинга во вторник в Киеве.
"Действительно, есть обращения (от государств-партнеров. - Ред.). Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал министр иностранных дел.
По его словам, сейчас все цели правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.
"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", - заявил Кулеба.
В то же время он подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.
"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", - сказал Кулеба.
Как сообщалось, в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".
На прошлой неделе в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".
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