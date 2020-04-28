Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время онлайн-брифинга во вторник в Киеве.

"Действительно, есть обращения (от государств-партнеров. - Ред.). Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал министр иностранных дел.

По его словам, сейчас все цели правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", - заявил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.

"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

На прошлой неделе в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".